“Non ha bisogno di tanta luce”: l’esordio letterario del regista Matteo Ricca targato Altrimedia Edizioni

C’è un nuovo nato in casa Altrimedia Edizioni. E’ la prima opera letteraria di Matteo Ricca, regista televisivo e di spot pubblicitari, “Non ha bisogno di tanta luce“, una raccolta di racconti che esplorano con delicatezza e precisione le pieghe dell’animo umano. Attraverso una scrittura asciutta e profondamente visiva, eredità della sensibilità registica dell’autore, Ricca mette in scena frammenti di vita quotidiana dove il “non detto” diventa protagonista.

Il titolo stesso, tratto dal racconto conclusivo, racchiude l’essenza della raccolta: la capacità di sopravvivere e fiorire anche nelle zone d’ombra dell’esistenza, tra legami familiari complessi, amicizie silenziose e incontri che cambiano il corso di una vita. Dalla sfida generazionale su un campo da tennis in “Quindici pari” al legame indissolubile tra realtà e immaginazione in “Io e Ricky, estate ’98”, ogni storia è una finestra aperta su verità emotive universali.

Il volume, disponibile negli store online e, su ordinazione, in libreria dal 12 maggio 2026, segna il debutto narrativo di un autore già affermato nel panorama televisivo e cinematografico nazionale.

“C’è una crepa, una crepa in ogni cosa / È così che entra la luce.”La citazione di Leonard Cohen che apre il volume funge da bussola per il lettore, invitandolo a cercare la bellezza proprio nelle imperfezioni e nelle fragilità dei personaggi.

Il libro sarà presentato nell’ambito della XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà dal 14 al 18 maggio presso il Lingotto Fiere, all’interno della prestigiosa cornice dello stand istituzionale del Consiglio Regionale della Basilicata, confermando il legame profondo tra la produzione editoriale di Altrimedia e il territorio lucano, in un contesto di respiro internazionale.

“Attraverso la scrittura di Matteo Ricca, entriamo in stanze che conosciamo bene, fatte di sguardi non detti e di piccole resistenze quotidiane. È un libro che non grida, ma sussurra verità profonde sulla nostra capacità di restare in piedi nonostante le ferite.”

Matteo Ricca – Originario di Rimini è un regista televisivo e di spot pubblicitari con una solida carriera alle spalle. Ha collaborato a numerosi progetti per i principali broadcaster nazionali (Rai, Mediaset, Sky, La7) e ha diretto cortometraggi pluripremiati come “Nel silenzio” (2015) e “Mia madre faceva la pittrice” (2013). Con questo esordio letterario, Ricca trasferisce la sua capacità di “inquadrare” la realtà dalla macchina da presa alla pagina scritta, mantenendo una cifra stilistica di rara intensità.