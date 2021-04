Ci voleva pure la pandemia da virus a corona per aggravare la crisi delle nascite nel BelPaese e con regioni come la Basilicata alle prese con una emigrazione inarrestabile di giovani e un invecchiamento consolidato. E né è servito l’arrivo dei migranti per sbloccare la situazione, visto che sono davvero poche e concrete le politiche di integrazione. Incentivi per le famiglie, aldilà del bonus bebè? Siamo al paradosso, visto che non si creano nuove famiglie per un lavoro che resta precario, sommerso e con una crisi che esploderà non appena cesseranno gli ammortizzatori sociali e in attesa delle risorse per la ripresa e la resilienza. A risollevare la questione il podista Antonio Serravezza, che in quel di Agna segnala l’abbandono di una culla lungo un percorso. Un segno di maleducazione e di quella denatalità che contrassegnano, purtroppo, la storia involutiva del costume e del malcostume del BelPaese. E così sull’onda dei ricordi si ricordano i bei tempi del secolo scorso delle famiglie numerose, dell’ignoranza e della vergogna di gravidanze indesiderate o di non poter sfamare un bambino con l’affidamento alla carità delle suore, facendo girare la ‘’ruota’’ del convento e degli orfanelli. Ricordi anche per la politica demografica degli incentivi durante il Ventennio con le braccia per la Patria e per i primi anni del dopoguerra. Poi il benessere, le preoccupazioni,la precarietà e i tagli continui all’occupazione, alla famiglia post referendaria che ha cambiato identità, fino al nulla o quasi di oggi. Servono serenità, fiducia, responsabilità, altrimenti resteremo ancorati agli slogan. Quanto alla Culla…attendiamo che qualcuno la porta nel vicino centro rifiuti per ingombranti o la recuperi. Magari collocandola in un parco della vita. Quello del vicino ospedale, con le piantumazioni fatte dalla passata Amministrazione è nato per questo.



DALLE RUOTE ALLE CULLE

Oggi è una rarità, ma nell’Ottocento, nella sola Matera, ogni anno venivano abbandonati nelle ruote degli esposti sparse per la città, una la si può ancora vedere

sotto il portico del Palazzo dell’Annunziata (di fianco al cinema Gerardo Guerrieri), circa duemila neonati. E le ruote degli esposti, così chiamate perché le madri li esponevano sulla ruota e li affidavano alla Madonna. Per sette secoli funzionarono senza sosta, poi dal 1923 vennero abolite da Mussolini anche se si poteva ancora lasciare i piccoli ma non più anonimamente. All’origine la culla era un semplice cilindro di legno, messo nel vano di una finestra posta sul fronte strada che ruotava su un perno. La persona addetta all’accettazione avvisata dal suono di un campanello, faceva girare l’apertura e accoglieva il neonato.

Un po’ di storia per introdurre un altro argomento che ha colpito me e tanti materani che, ogni giorno, utilizzano l’anello di Agna-Le Piane per un momento di relax e di impegno fisico. Da un mese a questa parte sul lato della strada qualcuno ha abbandonato una culla e dopo tante segnalazioni a chi di dovere resta ancora al suo posto. Non è un oggetto qualsiasi e sinceramente crea imbarazzo ogni qualvolta qualcuno ci passa vicino. Siamo molto dispiaciuti perché quel circuito, da quando è stato organizzato dal gruppo Sei di Matera se…una domenica all’insegna della raccolta dell’immondizia, è rimasto pulito. Purtroppo c’è ancora qualcuno che la notte si apparta con la macchina per mangiare una pizza, bere una birra per poi lasciare cartoni, bottiglie e piatti di plastica. Se il servizio nettezza urbana, almeno una volta al mese, provvedesse alla pulizia sarebbe un paradiso per tutti gli escursionisti e sportivi che vi transitano.

Antonio Serravezza.