Non facciamo ‘sbriciolare” la memoria di Campo 65

Ancora un ”Nuovo crollo” al campo 65! titola un post sulla pagina social di quel luogo della memoria della Murgia, tra Altamura e Gravina, dove sono passati prigionieri e profughi del secondo conflitto mondiale. Un allarme caduto nel vuoto in campagna elettorale verso i candidati sindaci e di quanti siedono nel nuovo consiglio comunale della Leonessa di Puglia. Servono opere urgenti per consolidare quanto è rimasto in piede e un programma più ampio per ricostruire quanto è crollato. Che il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, intervenga insieme a quanti hanno a cuore quel luogo della memoria. Anche i privati possono e debbono fare qualcosa. Ci sono molte imprese che possono contribuire ad arrestare il degrado. Il resto debbono farlo gli ‘amici’ di Campo 65,italiani e stranieri, magari con una sottoscrizione, una iniziativa solidale, un concerto. Al lavoro…



NUOVO CROLLO al Campo 65 !

Oggi postiamo una di quelle notizie che non avremmo mai voluto dare. Nel corso di una ispezione periodica presso il Campo 65 (in tanti parlano di questo luogo ma in pochi ci vanno sistematicamente) abbiamo rilevato che il tetto di una camerata appartenente ad una delle due baracche prigionieri sopravvissute è crollato di recente.

Crollo ANNUNCIATO ma assolutamente EVITABILE se negli ultimi 5 anni, ossia da quando abbiamo iniziato ad accendere i riflettori su questo luogo, coloro che POTEVANO e DOVEVANO fare avessero fatto il loro dovere. Non si chiedeva tanto ma un minimo di messa in sicurezza delle poche strutture rimaste in piedi per evitarne almeno il crollo.

Oggi ci tocca richiamare nuovamente alle proprie responsabilità la PROPRIETA’ di questo luogo che è PATRIMONIO dell’umanità e non solo del COMUNE DI ALTAMURA.

Confidiamo e ci auguriamo che il nostro nuovo primo cittadino Antonio Petronella , la sua giunta ed il consiglio comunale appena insediatosi sentano forti l’urgenza di intervenire per salvare il salvabile … perché non basteranno le targhe commemorative (anche se dovute ed opportune) a salvare questo luogo ma CONCRETE ed IMMEDIATE azioni