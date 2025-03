Non è mai troppo tardi…all’Unitep ”Sessualità e terza età”

Il titolo della rubrica televisiva del maestro Alberto Manzi che sul primo canale della Rai, negli anni Sessanta, insegnava a leggere e a scrivere a quanti non avevamo potuto imparare, ci sta tutto per l’interessante iniziativa promossa dall’Università della terza età e della educazione permanente di Matera che ha organizzato per mercoledì 26 marzo un incontro sul tema ” Sessualità e terza età”.



A parlarne lo psicologo Isidoro Gollo. L’attività sessuale con l’avanzare dell’età è importante e una conferma viene dalle cronache con tanti over…che continuano ad aver una buona pratica sessuale, con compagni o compagne di pari età o più giovani. A patto di vivere in una condizione – sintetizziamo- di benessere e di buona salute, conducendo corretti stili di vita. Certo, anche questo è nelle cronache, ci sono aiutini chimici o naturali, dalle pillole azzurre ai dosaggi ormonali fino agli afrodisiaci naturali che spaziano dal peperoncino, al cioccolato alle ostriche . Al magnifico rettore, presidente, Costantino Dilillo, il compito di introdurre l’argomento e senza alcun imbarazzo nel parlare di un argomento, ampiamente sdoganato. Del resto ” Non è mai troppo tardi…”

Mercoledì 26/03/2025 alle ore 17.30 nell’aula magna dell’istituto alberghiero Turi di Matera è in programma l’incontro con lo psicologo Dott. Isidoro Gollo che tratterà il tema ‘Sessualità e terza età’- L’incontro ricade fra le iniziative “i Mercoledì di Unitep Cultura”, attività di partecipazione alla vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio che consistono in incontri di natura formativa e informativa, con il mondo del sapere.



Il Dott. Gollo, psicologo clinico e psicoterapeuta, attivo nell’ambito dei Consultori familiari e della prevenzione delle dipendenze presso il SERT. ha diretto per l’ASM di Matera la Struttura Complessa di Psicologia. Nell’incontro affronterà il tema dell’importanza dell’attività sessuale nella terza età quale importante componente della vita di un essere umano in un approccio bio-psico-sociale ed interpersonale.

L’evento si aprirà con i saluti del Presidente Unitep Costantino Dilillo.



L’appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata, si inquadra nella serie di incontri che Unitep promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori.Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.

Matera, 24 marzo 2025

