Non ci sono scuse. Potenziare organico Vigili del Fuoco Matera è una necessità!

A ribadirlo il segretario nazionale della Fns Cisl Vigili del Fuoco, Massimo Vespia, che con pazienza e lungimiranza chiede il potenziamento degli organici, di mezzi e quanto altro occorrerà sul piano innovativo per consentire al Comando provincia di Matera di lavorare con serenità ed efficacia per una domanda di interventi in continua crescita per le diverse emergenze di Protezione civile di Matera, capitale mediterranea del dialogo e della cultura 2026, e per un territorio che richiede particolare attenzione per le calamità stagionali e impreviste (è così) che si verificano con puntualità. E nella richiesta avanzata a vari livelli di governo e dell’Amministrazione centrale e territoriale si ribadisce la necessità di assicurare ”adeguati standard di sicurezza” per le popolazioni e per il territorio. Non ci sono scuse…e tempi brevi per passare dalle parole ai fatti. Il sindacato non molla. E su questi costanza e caparbietà nel raggiungere l’obiettivo,ne siamo certi, caratterizzeranno attenzione e impegno di Fns Cisl per raggiungere-insieme alle Istituzioni- quanto occorre fare per potenziare il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Matera.



Roma, 25 febbraio 2026

Al Sottosegretario all’Interno

On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,

Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del CNVVF

Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per l’Emergenza CNVVF

Ing. Marco GHIMENTI

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

Pref. Maddalena DE LUCA

Alla responsabile dell’Ufficio RR.SS. CNVVF

Dott.ssa Floriana LABBATE

Oggetto: “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026” – Necessità di

potenziamento dell’organico del Comando VVF di Matera.

Egregi,

con la presente siamo a comunicare come la Scrivente sostiene con forza la necessità di un urgente potenziamento dell’organico del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera, così come già formalmente richiesto da questa Organizzazione Sindacale al Sig. Prefetto nelle precedenti interlocuzioni istituzionali.

Le criticità più volte rappresentate sono essenzialmente legate alla persistente carenza di personale operativo qualificato oltre ad un notevole numero di personale parzialmente idoneo ex 234, senza dimenticare i considerevoli pensionamenti previsti per il biennio 2026/2027.

A questo si aggiunga l’elevato numero di interventi di soccorso sul territorio materano e alla crescente complessità degli scenari operativi, soprattutto in concomitanza con la Campagna Antincendio Boschiva.

Una situazione che potrebbe ulteriormente aggravarsi con l’imminente appuntamento di “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026” ; evento di rilievo internazionale che comporterà un significativo incremento delle presenze e conseguentemente, delle esigenze di sicurezza e soccorso.



FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA

Segreteria Nazionale

In tale contesto, la FNS CISL ritiene improcrastinabile un intervento strutturale volto al rafforzamento stabile dell’organico del Comando VVF di Matera, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza alla cittadinanza, ai visitatori e ai diversi operatori impegnati sul territorio.

Premesso quanto sopra si chiede di procedere con la necessaria urgenza all’incremento dell’organico operativo, attivando nelle more, ogni utile procedura straordinaria di assegnazione temporanea di personale.

Contestualmente la Scrivente chiede di valutare ulteriori misure organizzative idonee a rafforzare il dispositivo di soccorso provinciale, quale la trasformazione del distaccamento rurale di Stigliano (MT) in distaccamento permanente, ivi compresa l’ormai non più rinviabile istituzione del Distaccamento cittadino “Sassi di Matera”.

La FNS CISL continuerà a sostenere con determinazione ogni iniziativa finalizzata a garantire condizioni di lavoro adeguate per il personale e soprattutto i livelli di sicurezza pienamente rispondenti alle esigenze del territorio.

Si resta in attesa di un riscontro urgente a quanto richiesto.

Il Segretario Generale

(Massimo VESPIA)