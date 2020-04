Lo sport e la Basilicata perdono un’altra vita nella dura e cruda battaglia contro il virus a corona . E con Donato Sabia, che era ricoverato in rianimazione all’ospedale San Carlo di Potenza, salgono a 14 i morti da covid 19. Aveva 58 anni.

Avevamo incontrato l’atleta potentino a Matera in Municipio nel corso di alcune iniziative che la Fidal aveva sostenuto nel corso dell’anno da capitale europeo della Cultura. Di carattere gioviale aveva commentato con noi i problemi di una disciplina povera, con pochi impianti,ma impegnata a recuperare e motivare i giovani, speranza per l’atletica e di una regione che invecchia. Parlammo di credito sportivo, programmazione e della scuola. Aveva belle idee da mettere in pista.

Speriamo che la sua eredità venga raccolta da altri anche in pista. Ricordiamo le sue partecipazioni alle olimpiadi di Los Angeles e Seul, la vittoria negli Europei indoor di Goteborg. Fu primatista mondiale con il tempo di 1’00″08, sui 500 metri, record rimasto imbattuto per circa 29 anni.

A MATERA GUARITA AMMALATA

IL COMUNICATO DEL COMUNE

Prima guarita tra i positivi al COVID-19 in isolamento contumaciale: ha trascorso il periodo di cura in una tavernetta e non ha contagiato altri familiari

Prima paziente guarita dal COVID-19 tra coloro che sono sottoposti a misura di isolamento contumaciale nella propria abitazione. Aveva contratto il virus, il 20 marzo

“E’ una buona notizia – ha sottolineato il Sindaco – che ci ricorda che il coronavirus può essere sconfitto. La paziente dispone di una tavernetta in cui ha potuto isolarsi perfettamente dal resto della famiglia e non ha così trasmesso il virus ai suoi congiunti. Non tutti hanno purtroppo questa possibilità. Dopo l’ulteriore disponibilità di strutture per ospitare i positivi al COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, ci attendiamo a breve che si possa dare seguito alle azioni necessarie a garantire la salute dei nuclei familiari in cui risiedono i contagiati e di conseguenza di tutta la comunità.

Dobbiamo limitare il più possibile la diffusione del coronavirus. per questo è fondamentale che tutti i cittadini restino a casa ed escano dalle proprie abitazioni solo in caso di effettiva necessità. Invito tutti i cittadini, in occasione delle festività pasquali ad evitare assembramenti e code davanti ai supermercati e ricordo che ci sono molti esercizi commerciali che effettuano il servizio di consegna a domicilio dei prodotti, anche dei tradizionali alimenti della Pasqua”.