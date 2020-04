Davvero una bella iniziativa quella avviata a Tursi, Comune guidato dall’iperattivo sindaco Salvatore Cosma,dall’Istituto comprensivo “Albino Pierro’’ che si è attivato per la concessione, di computer e tablet, in uso gratuito per la didattica a distanza. Nell’avviso e nel manifesto pubblicato sul sito dell’Amministrazione è indicato come fare per accedere a questa opportunità. E naturalmente con modalità scaglionate per ridurre i rischi di contagio, nel solco di quanto già operativo per recarsi nei negozi per l’acquisto di beni di prima necessità. Un pizzico di buon senso e di pazienza. Il virus a corona è sempre in giro e il sindaco non perde occasione per ricordarlo.State a casa, concittadini, è meglio.

L’AVVISO

#tursiinmovimento #iorestoacasa #andràtuttobene

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI TABLET O PERSONAL COMPUTER DA PARTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALBINO PIERRO”PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Da domani 7 aprile e fino a mercoledi 15 sarà disponibile, su iniziativa dell’Istituto comprensivo “Albino Pierro”, presso l’infopoint in piazza Unità d’Italia, sarà disponibile una cassetta dove imbucare le richieste per la concessione in comodato d’uso gratuito di tablet e personal computer per consentire a tutti di svolgere nel miglior modo possibile la didattica a distanza. Tutte le informazioni sulle modalità e sui tempi di conferimento delle richieste, sono disponibili nella comunicazione allegata