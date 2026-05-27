‘’Non abbiate paura’’. Anzi. Matera è capitale del dialogo, cultura e pace.

La frase di Papa Giovanni Paolo II che ha esortato i cristiani e cittadini di altri fedi a ‘’non avere paura’’ e a impegnarsi per la pace, la solidarietà e il dialogo torna di stretta attualità in una Italia dove sotto la spinta sovranista e strumentale, per alimentare paure, diffidenze, intolleranza si continua a fare ancora poco per includere quanti sono arrivati nel nostro Paese, in fuga da persecuzioni, intolleranza, conflitti alimentati spesso da grandi potenze guerrafondaie. E che da noi, nella gran parte dei casi cercano lavoro, una nuova Patria per un domani migliore come hanno fatto tanti italiani in passato e come, purtroppo, continuano a fare tanti giovani oggi. E allora? Perché aver timore di una giornata di preghiera, come quella in occasione dell’Eid al-Adha della comunità musulmana di Matera e provincia che garantisce- non dimentichiamolo- la vita di numerose attività produttive? Gli interventi di Saverio Tarasco, Consigliere comunale – Socialisti e + Matera e di Raffaele Tantone,Portavoce Partito Socialista Lucano, e di Giovanni Schiuma per ‘’Piazza Piazza Schierarsi di Matera, sono un invito al dialogo, alla tolleranza e al rispetto di fedi e culture diverse, che a Matera nei secoli hanno trovato accoglienza.



Il Mediterraneo è già qui: nelle comunità, nei mercati, nella convivenza quotidiana

“La preghiera collettiva celebrata questa mattina al Parco Giovanni Paolo II dalla comunità musulmana di Matera e dei territori limitrofi, in occasione dell’Eid al-Adha, rappresenta ancora una volta un’immagine concreta e autentica di ciò che Matera può e deve essere nell’anno da Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Non si tratta di un simbolo astratto né soltanto di un calendario di eventi istituzionali: il Mediterraneo è già qui, nella vita quotidiana della città, nelle relazioni tra persone, nelle comunità che vivono, lavorano, studiano e costruiscono futuro a Matera.

Come già accaduto il 20 marzo scorso, in occasione della fine del Ramadan e proprio nel giorno della cerimonia inaugurale di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo insieme alla città marocchina di Tétouan, centinaia di persone si sono ritrovate spontaneamente per un momento di spiritualità, condivisione e convivenza civile.

Quella giornata, così come quella di oggi, ci restituisce l’immagine di una città che pratica già il dialogo tra culture ben oltre le formule ufficiali e gli appuntamenti celebrativi. Una città che da secoli è crocevia del Mediterraneo e che continua ad esserlo grazie alla presenza viva di comunità diverse che contribuiscono quotidianamente all’economia, alla socialità e alla vitalità culturale del territorio.

Matera oggi vive anche grazie al lavoro di migliaia di cittadini provenienti da altri Paesi: nei ristoranti, negli alberghi, nell’edilizia, nell’agricoltura, nella cura della persona, nei servizi e nelle attività produttive. Ma ridurre tutto soltanto a una dimensione economica sarebbe un errore. Queste comunità portano con sé tradizioni, lingue, spiritualità, culture dell’ospitalità e del convivere che rappresentano un valore profondo per l’identità mediterranea della città.

Per questo ribadiamo quanto già espresso nei nostri precedenti interventi pubblici: l’anno di Matera Capitale Mediterranea non può limitarsi a eventi simbolici, ma deve lasciare processi permanenti, strumenti di partecipazione e luoghi concreti di incontro.

Ci auguriamo, dunque, che non vengano disattese le proposte approvate nell’ordine del giorno dedicato a Matera 2026, a partire dall’istituzione della Consulta degli Immigrati e dalla proposta di riqualificazione del mercato ortofrutticolo di via Ascanio Persio nel “Mercato dei Sapori del Mediterraneo”.

Questa proposta rappresenta molto più di una semplice riqualificazione urbana. Significa immaginare un luogo dove i prodotti e i sapori della tradizione materana possano incontrare spezie, odori, cucine e culture provenienti da altre sponde del Mediterraneo. Un mercato che diventi simbolo quotidiano di convivenza, integrazione e contaminazione positiva.

Perché una città diventa davvero mediterranea e internazionale quando nei suoi mercati, nelle sue scuole, nelle sue piazze e nei suoi quartieri convivono lingue, profumi, tradizioni e storie differenti capaci di dialogare tra loro.

Matera possiede già questa ricchezza. Ora serve la volontà politica e culturale di riconoscerla, valorizzarla e trasformarla in un’eredità stabile e concreta per il futuro della città.”

Saverio Tarasco

Consigliere comunale – Socialisti e + Matera

Raffaele Tantone

Portavoce Partito Socialista Lucano



Matera, Capitale del Mediterraneo, non può parlare il linguaggio della paura

Come Piazza di Schierarsi Matera non possiamo che esprimere profondo dissenso verso il comunicato diffuso da Futuro Nazionale Basilicata sulla celebrazione dell’Eid al-Adha (Festa del Sacrificio) al Parco Giovanni Paolo II. Una celebrazione pacifica, composta, rispettosa, trasformata invece in occasione per alimentare paure identitarie e contrapposizioni culturali.

Matera non perde la propria anima se centinaia di persone pregano in pace. La perde, semmai, quando si insinua l’idea che la fede altrui rappresenti una minaccia, o quando si usa il concetto di “identità” come una barriera invece che come un ponte.

La nostra città ha una storia profondamente cristiana, ed è proprio quella storia — fatta di accoglienza, solidarietà, dialogo e dignità umana — a doverci guidare oggi. Papa Francesco ha ricordato innumerevoli volte che “costruire ponti e non muri” è il compito morale e civile del nostro tempo.

Colpisce inoltre che si sia voluto evocare proprio il Parco Giovanni Paolo II come simbolo di una presunta “resa culturale”.

Eppure Papa Giovanni Paolo II è stato uno dei più grandi promotori del dialogo interreligioso nella storia contemporanea. Dall’incontro interreligioso di Assisi del 1986 fino alla storica visita nella moschea di Damasco, il suo messaggio è sempre stato chiaro: le religioni devono essere strumento di pace, incontro e convivenza, non motivo di paura o contrapposizione. Richiamare il suo nome per contestare una pacifica celebrazione religiosa rischia quindi di contraddire profondamente proprio l’eredità spirituale e culturale che Giovanni Paolo II ha lasciato al mondo.

Colpisce poi il doppio standard culturale e politico che emerge in certe dichiarazioni. Si parla di “dialogo a senso unico”, ma si tace davanti a ciò che accade nel mondo quando l’intolleranza diventa pratica politica. Nella “civilissima” Israele, che molti indicano come modello occidentale, assistiamo ormai quotidianamente a immagini drammatiche: aiuti umanitari bloccati, popolazioni civili palestinesi lasciate senza acqua, cibo e cure, in un clima che sta scandalizzando larga parte della comunità internazionale. Eppure nessuno si sognerebbe di attribuire quelle scelte all’intero popolo ebraico o alla religione ebraica. Perché allora si dovrebbe guardare con sospetto una comunità musulmana che semplicemente celebra una festa religiosa?

La convivenza civile si misura proprio nella capacità di garantire diritti e rispetto anche a chi ha tradizioni diverse dalle nostre. Altrimenti non stiamo difendendo un’identità: stiamo coltivando diffidenza.

Matera ha davanti a sé una sfida importante. Si candida ad essere sempre più una città mediterranea, internazionale, luogo di incontro fra popoli e culture. Parlare di Matera 2026 come capitale del dialogo nel Mediterraneo significa assumersi una responsabilità: quella di dimostrare che il Mediterraneo può essere spazio di pace e non di paura.

Noi crediamo che una città forte della propria storia non abbia bisogno di temere una preghiera all’alba. Una comunità sicura delle proprie radici non vede nell’altro una minaccia, ma un essere umano con cui condividere lo spazio pubblico nel rispetto reciproco.

Ed è questo il modello di Matera che vogliamo difendere.”

GIOANNI SCHIUMA

CS Piazza Schierarsi di Matera