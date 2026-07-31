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Cronaca

Non abbandonate gli animali! Campagna della Polizia di Stato

Franco Martina
Di Franco Martina

Accade, purtroppo, ogni estate che persone sciagurate e senza cuore…abbandonino animali d’affezione, cani in prevalenza, perché devono andare in vacanza e non vogliono portarli con sé. La Polizia di Stato, ha realizzato un spot per sensibilizzare quanti intendono ”disfarsi” di cani e gatti a pensarci. Le soluzioni alternative ci sono. Ma se li portate con voi è meglio. Basta un po’ di buon senso.
IL COMUNICATO DELLA POLIZIA DI STATO
Da oggi sui canali ufficiali social della polizia di Stato , su whatsapp e sul web il nuovo spot contro il fenomeno, particolarmente diffuso durante l’estate, dell’abbandono degli animali domestici.
Una condotta che, oltre a costituire un reato, rappresenta un vero e proprio tradimento per “gli amici animali”. Inoltre, l’abbandono può mette in serio pericolo sia l’animale sia coloro che si mettono alla guida .
Nello spot, realizzato dalla Polizia di Stato, si vede una poliziotta che, terminata la sua giornata lavorativa , ritorna a casa , prepara la valigia e, finalmente, parte in vacanza con la sua Joy.
#L’amiciziaèunacosaseria.
Non abbandonare gli animali!
Al link le immagini dello spot : https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/c9409fca-8c16-11f1-9479-736d736f6674

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