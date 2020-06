Azzurro Donna Basilicata fa sapere che d’intesa con la coordinatrice nazionale On. Catia Polidori e il coordinatore regionale di Forza Italia Sen.Giuseppe Moles, si è provveduto a nominare, Silvana Sangiorgio Coordinatrice per la provincia di Potenza di Azzurro Donna Basilicata, Carolina Scavone Coordinatrice per la provincia di Matera di Azzurro Donna Basilicata, Noemi Lovallo Delegata giovani di Azzurro Donna Basilicata.

Le nomine sono il risultato di un lavoro di inclusione e crescita dell’intero partito di Forza

Italia, dichiara la coordinatrice regionale Antonella Sasso, e rappresentano il segno tangibile di una ritrovata voglia di dare sempre più spazio alle donne, preparate ed attente, nella vita del partito e della politica regionale.

Sono personalmente molto contenta delle scelte fatte, continua, e colgo l’occasione per ringraziare l’On. Casino e il Sen. Moles per l’importante ruolo che mi hanno affidato.

Siamo tutte molte entusiaste del progetto poiché guidate dalla dirompente passione dell’On Catia Polidori, donna concreta, che negli anni, ha raggiunto importanti traguardi politici, dimostrando che fare politica per una donna è ancora difficile ma non impossibile.

Infine rivolgo i miei più sinceri auguri alle coordinatrici nominate, con le quali sono certa di poter svolgere al meglio il compito che ci è stato assegnato.