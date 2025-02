“No pulizia etnica”. L’appello di ebrei italiani contro piano Trump e crimini israeliani a Gaza (FIRMA)

Oltre 200 ebree ed ebrei italiani hanno firmato un appello pubblico contro la deportazione dei palestinesi ipotizzata da Donald Trump nel suo piano per Gaza e contro le violenze israeliane nella Striscia e in Cisgiordania. L’iniziativa si ispira e riprende i temi di un analogo appello promosso da ebree ed ebrei statunitensi e ospitata tra gli altri dal quotidiano New York Times. L’appello statunitense ha raccolto migliaia di adesioni di personaggi pubblici e dello spettacolo, ma anche di 350 rabbini. L’appello italiano è promosso dal Laboratorio Ebraico Antirazzista e dalla rete “Mai Indifferenti – Voci ebraiche per la pace”, reti che si battono per una giusta pace in Medio Oriente, contro le politiche di segregazione e occupazione di Israele in Palestina e contro l’antisemitismo e ogni forma di razzismo all’interno delle società occidentali. Si chiede al governo di Roma di smettere di essere complice delle politiche di segregazione israeliana e dei crimini di guerra contro i civili a Gaza, ma soprattutto di non rendersi complice della deportazione forzata dei palestinesi vagheggiata dal piano di ricostruzione della Striscia evocato da Donald Trump durante la visita a Washington di Benjamin Netanyahu, a inizio mese. “Trump vuole espellere i palestinesi da Gaza. Intanto in Cisgiordania prosegue la violenza del governo e dei coloni israeliani. Ebree ed ebrei italiani dicono No alla pulizia etnica! ​​L’Italia non sia complice”, recita il testo dell’appello pubblicato sul sito nopuliziaetnica.org. Tra i firmatari molte personalità: dagli storici Anna Foa e Carlo Ginzburg, dagli scrittori Elena Janeczek e Roberto Saviano, dalla traduttrice Olga Dalia Padoa che rifiutò di fare da interprete a Netanyahu nell’ultima visita a Roma, al giornalista ed editorialista del Fatto Gad Lerner. Il bilancio delle vittime palestinesi nella guerra aperta da Israele contro Hamas in risposta al massacro del 7 ottobre nella Striscia è stato aggiornato a oltre 48.300 morti. L’idea lanciata dal presidente degli Stati Uniti di trasformare Gaza in una località ad attrazione giuristica “gestita dagli Stati Uniti” trasferendo gli abitanti attuali negli Stati arabi limitrofi è oggetto di grande dibattito internazionale. Sostenuta dalla destra israeliana, vista con favore anche dal premier Netanyahu, è stata rigettata dai Paesi arabi, che il 4 marzo terranno un vertice della Lega al Cairo per elaborare una proposta alternativa a quella americana di gestione del dopoguerra a Gaza, che non preveda deportazioni. Sottoscrivi l’appello.

