No divisione, ma cooperazione. Appello ai cittadini di Atella

Pasquale Tucciariello e il parroco don Giuseppe Fano sono davvero un esempio concreto di coerenza, semplicità e di apertura al confronto quando si tratta di soffermarsi sul ‘bene comune’ delle cose fare per confrontarsi sul futuro di una comunità e di un territorio. E ne è una conferma la lettera aperta alla cittadinanza di Atella, che pubblichiamo di seguito, con un invito a partecipare il 12 febbraio a un confronto in chiesa, in vista dell’appuntamento del 21 marzo a Rionero in vulture sulla opportunità della Macroregione del Sud. Una data che segna l’arrivo della Primavera e può essere l’inizio di una nuova stagione per Atella, la Basilicata e il Mezzogiorno.



Lettera aperta alla Cittadinanza di Atella.

Oggetto: “Non Divisione, Cooperazione” – Una proposta per ritrovare il senso di comunità.

Cari concittadini, al Sindaco in carica e al Presidente del Consiglio Comunale, agli ex Sindaci e a tutti i candidati Sindaci della nostra Atella.

Osservando la realtà quotidiana del nostro paese, notiamo con preoccupazione come l’astio e la frammentazione prevalgano spesso sul dialogo. Atella possiede un territorio vasto e tesori inestimabili, ma rischia di restare ostaggio di inutili divisioni che poco hanno a che vedere con la politica alta e sono profondamente dannose per la nostra coesione sociale.

Dobbiamo riscoprire chi siamo per capire dove vogliamo andare. La nostra identità affonda le radici nella pietra della Badia di San Michele, si riflette nelle acque dei nostri Laghi e trova il suo centro spirituale nel grande Crocifisso trecentesco del nostro Duomo. Davanti a quel volto, dove Padre Antonio da Bitonto pregava in estasi, non ci sono fazioni, ma solo una comunità che può imparare di nuovo a camminare unita.

La Proposta: Gruppo di Ascolto e Cooperazione. Invitiamo formalmente il Sindaco, il Presidente del Consiglio, tutti gli ex Sindaci e i candidati sindaci a formare un Gruppo di Ascolto permanente.

Non si tratta di un secondo Consiglio Comunale, ma di un terreno di tregua e saggezza condivisa. Un luogo dove l’esperienza di chi ha amministrato e la passione di chi si è esposto pubblicamente si uniscano per individuare comuni bisogni ed esigenze di crescita. Proponiamo di incontrarci Giovedì 12 febbraio 2026 nel Duomo di Atella, subito dopo la celebrazione eucaristica delle 17,30, spazio politicamente neutro e accogliente con il tentativo di trasformare le divergenze in dialogo reale per il bene comune.

Questo impegno di cooperazione locale, che nasce dalla fede, dalla storia, dal paesaggio naturale del Vulture ci permetterà di presentarci, come esempio e con autorevolezza, anche in contesti più ampi. Il 21 Marzo a Rionero si terrà il convegno Macroregione Sud, Non Secessione, Cooperazione, e Quaderni di Studi Mediterranei – 1 – Ma la sfida comincia qui, tra le nostre strade: è possibile intravedere comuni bisogni al di là delle differenti vedute politiche? Noi crediamo di sì.

Lo dobbiamo alla nostra storia e alla dignità della nostra terra. Non Divisione, ma Cooperazione.

Atella, 3 Febbraio 2026

Don Giuseppe Fano Parroco di Atella

Pasquale Tucciariello Presidente Centro Studi Leone XIII