No dalla Flotilla a cambiare obiettivi missione: “Rompere l’assedio illegale e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza”

La delegazione italiana del Global Movement to Gaza, a nome del Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, ha comunicato alle autorità italiane di non accettare la proposta ricevuta mercoledì ”su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme”. ”Ribadiamo – hanno sottolineato in una nota – che la nostra missione rimane fedele al suo obiettivo originario di rompere l’assedio illegale e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza, vittima di genocidio e pulizia etnica. Qualsiasi attacco o ostruzione alla missione costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale e un atto di sfida all’ordinanza provvisoria della Corte internazionale di giustizia che impone a Israele di facilitare gli aiuti umanitari verso Gaza. Continuiamo a chiedere al governo una risposta netta, severa e seria, in linea con il diritto internazionale”. ”Oggi gli attacchi israeliani a Gaza hanno già ucciso un totale di 30 persone – hanno affermato il Global Movement to Gaza – Il recente bombardamento di una abitazione familiare ha ucciso 11 persone tra cui anche bambini. Questa cifra è destinata a salire a fronte delle ultime incursioni dell’esercito israeliano in corso nel campo profughi centrale di Bureij e nel quartiere di Tal al-Hawa, a Gaza City. Dal 7 ottobre 2023 Israele ha ucciso almeno 65.419 persone e ne ha ferite 167.160. Si ritiene che migliaia di altre siano sepolte sotto le macerie”. Ciò che viene richiesto, purtroppo, è esattamente quello che il governo italiano, per bocca del ministro della difesa Crosetto, ha dichiarato di non essere in grado di garantire. O di non volerlo garantire. Plateale la diversità di postura che emerge, tra la schiena dritta di questi italiani che mettono in gioco il proprio corpo nella difesa del diritto internazionale e quella dei rappresentanti del governo.

