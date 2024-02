”No alle Legge bavaglio”. Protesta in piazza anche in Basilicata

Quanti sono proni al potere, sono emuli di Uriah Heep (rispolverate David Copperfield), sono abituati al cambio di casacca per servire il padrone di turno, certamente continuano a non vedere e a non sentire il gelo dell’aria che tira anche nel BelPaese, con una ”stretta” continua alla libertà di espressione, di partecipazione e di informare l’opinione pubblica, nel rispetto delle regole deontologiche, su quanto consente la Carta Costituzionale. Si è cominciato con la legge Cartabia e a ora con il disegno di legge Costa, con la buona intenzione di evitare gli eccessi di utilizzare quanto non utile delle inchieste giudiziarie, ma di fatto con tutta una filiera di note e veline che portano indietro nel tempo…Altro contesto. Ma per i giornalisti, soprattutto per quelli dalla schiena dritta, che non seguono la prassi del ”copia e incolla” o delle ”microfonate di favore”, il rischio di esporsi a procedimenti giudiziari c’è tutto. Il resto lo dice la cronaca di questi giorni, Sanremo compreso, la situazione imbarazzante di esponenti della politica, gravati di tante omissioni e scorrettezze, che pretendono l’impunità pur avendo giurato ( o fatto finta) per la Costituzione. E allora la giornata del 22 febbraio è di quelle da ricordare a difesa di libertà e democrazia. Una manifestazione di protesta, indetta da Assostampa, è prevista anche a Potenza in piazza Mario Pagano. Una delegazione, guidata dal presidente Angelo Oliveto, consegnerà al prefetto Michele Campanaro una petizione da consegnare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che chiede non firmare il disegno di legge che lede i diritti sanciti dall’articolo 21 della Costituzione. Quanti lo vorranno potranno sostenere l’iniziativa firmando la petizione su change.org.



comunicato Stampa ASSOSTAMPA BASILICATA

“No alla legge bavaglio”, il prossimo 22 febbraio Assostampa Basilicata in Piazza Mario Pagano a Potenza

Giovedì prossimo 22 febbraio, in Piazza Mario Pagano a Potenza, alle ore 10:30, l’Associazione della Stampa di Basilicata darà voce alla mobilitazione che si sta organizzando in tutta Italia per continuare a dire No alla legge bavaglio.

Verrà consegnato al Prefetto di Potenza Michele Campanaro il documento unitario per chiedere al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di non firmare il disegno di legge che lede i diritti sanciti dall’articolo 21 della Costituzione.



Contro il disegno di legge Costa, a difesa del diritto all’informazione e al diritto dei cittadini ad essere informati e contro il divieto rivolto ai giornalisti di pubblicare copia ‘integrale o per estratto’ dell’ordinanze di custodia cautelare fino alla fine dell’udienza preliminare.

Anche in Basilicata scendiamo in piazza per far sentire la voce dei giornalisti lucani in sintonia con la mobilitazione promossa dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Continueremo a sostenere il No alla legge bavaglio e a diffondere la petizione lanciata sul sito web change.org, a cui tutti possono aderire, per non vedere leso il diritto all’informazione sancito dalla nostra Costituzione.

DAL SITO DELLA FNSI

No alla nuova legge bavaglio’, la petizione a quota 39mila firme. La mobilitazione continua E’ possibile sottoscrivere l’appello, lanciato dalla Rete NoBavaglio e appoggiata da numerose associazioni, sul sito web change.org. La Fnsi invita tutti a firmare.

Ha superato quota 39mila firme al 16 febbraio 2024 la petizione disponibile sul sito web change.org, con la quale si chiede al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non firmare norme che possano rappresentare un attacco al diritto dei cittadini ad essere informati. Il riferimento è alla norma che vuole vietare la pubblicazione “integrale o per stralcio” del testo delle ordinanze di custodia cautelare, proposta alla Camera dal deputato di Azione Enrico Costa e approvata in Senato nell’ambito della legge di delegazione europea.

L’appello è rivolto «al mondo dell’informazione, della cultura, della società civile, ai sindacati, alle reti sociali, a tutti i cittadini che hanno a cuore la libertà d’informazione e il diritto di essere informati».

La raccolta firme, che sostiene la mobilitazione di Fnsi, Usigrai e Ordine dei giornalisti, e che è stata promossa dalla Rete NoBavaglio, ha già raccolto l’adesione dell’Associazione Articolo21, Libera lnformazione, Cgil, Arci, Libera, Legambiente Libertà e Giustizia, Ordine dei giornalisti del Lazio, Associazione Nazionale Giuristi Democratici, Associazione Stampa Romana, Sindacato Cronisti Romani, Collettiva, MoveOn Italia, Associazione Stefano Cucchi, Free Assange Italia, Coordinamento per la democrazia costituzionale, Udu Roma, Gay Net, Stampa Critica, Assopace Palestina, Fillea Cgiil Roma Lazio, Anpi G. Matteotti Flaminia-Tiberina, Anpi Teresa Noce Fiano Romano, InLiberaUscita, Agenzia Pressenza, Reti di Giustizia, Obct Transeuropa, e di altre associazioni.

Tra i giornalisti che hanno già aderito ci sono Lirio Abbate, Sandro Ruotolo, Riccardo Iacona, Sigfrido Ranucci, Corrado Formigli, Fiorenza Sarzanini e Carlo Bonini.

La Federazione nazionale della Stampa italiana invita tutti a firmare la petizione sul sito web change.org.

