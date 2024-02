No, alla “legge bavaglio”. Presidente, non firmi!

E’ il messaggio che una rappresentanza di giornalisti, di colleghi provenienti dai diversi centri della Basilicata, hanno consegnato al prefetto di Potenza Michele Campanaro, al termine di una manifestazione promossa da Assostampa contro le limitazioni del disegno di legge, che porta la firma del parlamentare Enrico Costa, e che lede il diritto dei cittadini ad essere informati. Al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come accaduto in altre città, si chiede di non firmare la ”legge bavaglio” (passata già alla Camera) che impedisce ai giornalisti di pubblicare copia ‘integrale o per estratto’ dell’ordinanze di custodia cautelare fino alla fine dell’udienza preliminare. E con tutte le conseguenze che la cosa comporta. Una stretta che segue ai precedenti limiti sul diritto di cronaca,imposti dalla Legge dell’ex ministro della Giustizia, Marta Cartabia. Ma il problema su eventuali eccessi, che il legislatore ha voluto bloccare e censurare, non sono i giornalisti che sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche,ma alla crisi di credibilità di parte delle Istituzioni, al venir meno degli equilibri tra poteri dello Stato e all’aggravarsi di una questione morale che ha aumentato le distanze tra cittadini e governi. E l’astensionismo e il qualunquismo ne sono la prova. Servono trasparenza, verità e rispetto della Costituzione, a cominciare da quell’articolo 21, che – attraverso il diritto all’informazione- deve tutelare tutti. Il nodo è qui. Presidente, non firmi!



L’ Articolo 21 . Ecco cosa dice.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.