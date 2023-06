Nino Frassica & i Los Plaggers concludono la 2 serata del Matera Fiction

Con il partecipatissimo concerto dei Los Plaggers di e con Nino Frassica si è chiusa la terza serata della prima edizione del Matera Fiction, manifestazione interamente dedicata alle serie televisive e alle fiction. Due prodotti che hanno preso sempre più piede, soprattutto negli ultimi anni, complici due anni di pandemia e un uso sempre maggiore delle piattaforme. La terza giornata è stata dedicata alla “Canzone nelle serie TV” in un panel, presso la libreria Mondadori, a cui hanno partecipato, Gianni Sibilla, direttore del Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica di Milano, e Daniela Cardini, docente Linguaggi della TV e Format e serie tv all’Università IULM di Milano. Assente, per un imprevisto dell’ultimo momento, l’attrice Elena Sofia Ricci.

Presente, ironico e dinamico, come sempre, Nino Frassica che, a partire dalle ore 19 ha partecipato ad un talk condotto da Barbara Capponi giornalista TG1, I format italiani di successo – Il caso Don Matteo, con Francesca Tura, Produttore della serie, che ha ricevuto anche una targa dall’organizzatore Giuseppe Papasso.

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare il suo primo romanzo, Paola. Una storia vera, edito da Mondadori, a cui è seguito un affollatissimo firmacopie.

Televisione oltre… Sonorità, invece, è stato il messaggio lanciato dal palco del Cineteatro Guerrieri, brano dopo brano scelto per il concerto di Nino Frassica & Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti. Un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore ha accompagnato il pubblico in una grande festa. Un ricco repertorio formato da tantissimi brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. “Grazie dei Fiori bis”, “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Tuca tuca”, solo per citarne alcune. Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, ha cantato e partecipato direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70. Insomma, uno spettacolo di musica e comicità che ha regalato l’entusiasmo giusto per partecipare alla giornata conclusiva del Matera Fiction che vedrà la presenza dell’attore e regista Carlo Verdone e del cantante Eugenio Bennato.