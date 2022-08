Nino Frassica e i Los Plaggers ospiti a Montalbano Jonico.

Nino Frassica, accompagnato dai Los Plaggers, è il protagonista dell’evento in programma martedì 30 agosto, in piazza Mascagni, alle ore 21, a Montalbano Jonico, nell’ambito della rassegna “Percorsi culturali italiani” promossa dalla Provincia di Matera.

Lo show è un viaggio musicale nel mondo del cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui pezzi famosissimi vengono tagliati e ricuciti alla maniera di Frassica.

Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca” etc.

Protagonista della serata sarà anche il pubblico, che potrà cantare e partecipare direttamente allo show grazie al clima di coinvolgimento proposto dalla band e ad alcuni medley dedicati alla musica anni ‘60 e ‘70.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Montalbano Jonico.