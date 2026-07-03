Niente querele e reato derubricato. Tornato in libertà Pellegrini

Lo ha reso noto l’avvocato difensore Nicola Di Marzio, che ha assistito Giovanni Carlos Pellegrini di 49 anni di Matera, in stato di detenzione con l’accusa di estorsione nei confronti di due sacerdoti di parrocchie della Città dei Sassi. L’uomo era stato arrestato con l’accusa di estorsione dai Carabinieri nel febbraio 2026, per fatti riferiti al periodo ottobre-dicembre 2025, durante i quali aveva ottenuto- ha spiegato il legale- piccole somme di danaro per affrontare uno stato di di indigenza a causa della impossibilità di trovare lavoro. ”Il mio cliente-ha detto l’avvocato Nicola Di Marzio- si era rivolto ai sacerdoti,in una fase difficile della sua vita, applicando alla lettera l’invito del Vangelo ”Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto”. Piccole somme fino all’arresto. Il reato, in sede processuale, è stato derubricato in quello di molestie, in assenza di querele da parte dei sacerdoti. Da qui la sentenza del Tribunale di Matera in sede collegiale, presidente Angela Rosa Nettis, che ha disposto il non doversi procedersi nei confronti del mio assistito con conseguente remissione in libertà”