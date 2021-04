La Basilicata resta in zona arancione come abbiamo scritto in altro servizio, a causa di una serie di problematiche organizzative e di una buona dose di irresponsabilità o leggerezze che continuano ad alimentare i contagi e a mantenere in ‘rosso’ alcuni comuni. E’ vietato, pertanto, abbassare la guardia e di questo si è fatto interprete il prefetto Rinaldo Argentieri, che ha presieduto un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. I controlli saranno intensificati, sopratutto nei fine settimana. La stretta del resto si è vista e sentita con verifiche e sanzioni. Ma è importante rispettare le regole, perchè è facile sprecare quanto di buono fatto finora. Nonostante la ripresa della campagna vaccinale. Nella nota della Prefettura il resoconto dell’incontro

La nota della Prefettura

Questa la sintesi del Prefetto di Matera Rinaldo Argentieri al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi questa mattina in Prefettura.

Le graduali riaperture che hanno avuto luogo nei giorni scorsi nelle regioni in zona gialla, come la possibilità di consumare all’aperto nei bar e ristoranti, non devono indurre ad un’inconsapevole abbassamento dell’attenzione, anche e soprattutto nelle regioni, come la nostra, ancora in arancione e quindi maggiormente a rischio.

Ennesimo appello, dunque, da parte del Prefetto, al senso di responsabilità di noi tutti ma anche direttiva alle Forze dell’ordine e alle Polizie locali di incrementare i controlli, soprattutto nelle zone più frequentate nei fine settimana, come i lidi ed i pubblici esercizi lungo la costa.

Vigilanza potenziata anche nei centri storici dei principali Comuni. Attenzione forte anche al settore dei trasporti pubblici, soprattutto studenteschi, sia a bordo degli autobus sia ai capolinea, e lungo le direttrici viarie verso le regioni limitrofe.

Erano presenti alla riunione, insieme con il Prefetto, il Questore Nicolì, il Vice Comandante Provinciale dei Carabinieri T.Col. Mancini, il Comandante della Guardia di Finanza Col. Cardellicchio, e in videoconferenza il Presidente della Provincia Marrese, l’Assessore Tantone del Comune di Matera, i Sindaci di Policoro, Pisticci e Montescaglioso, la Commissaria straordinaria di Bernalda Iaculli, la componente della Commissione straordinaria di Scanzano Jonico Camerini, la Vicesindaca di Ferrandina Murante.

Matera, 30 aprile 2021