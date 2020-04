Con il virus a corona, che fa paura, c’è poco da scherzare. Si sconfigge tutti insieme. Le goliardate con uscite immotivate vanno perseguite. E chi sbaglia paga, per non mettere a repentaglio la salute e la vita propria…e quella degli altri, compresa quella delle forze dell’Ordine, preposte al rispetto delle prescrizioni per ridurre i rischi da contagio da covid 19. ll Questore di Matera, Luigi Liguori, su questo aspetto continua a essere fermo e chiaro e per le imminenti festività pasquali Polizia e Forze dell’Ordine, stringeranno le maglie dei controlli. Per cui niente tentativi di raggiungere seconde case al mare o sui monti e niente gite fuori porta. Non si puo’.Si resta a casa. E non si deve abbassare la guardia proprio ora che le misure adottate stanno dando incoraggianti risultati nel ridimensionamento del numero dei contagi. La ripresa della ”graduale” normalità ha un prezzo da pagare e si chiama senso di responsabilità. Del resto il covid 19 non guarda i giorni del calendario, in attesa che arrivi il vaccino. C’è tempo. Speriamo prima. Ma fino ad allora. Non si sgarra, a tutela della salute di tutti.

Festività pasquali: intensificati i controlli di polizia per l’attuazione delle misure previste per l’emergenza coronavirus.

In occasione delle prossime festività pasquali, la Polizia di Stato e le altre Forze di polizia intensificheranno i controlli finalizzati a garantire l’attuazione delle misure di contenimento del Covid-19.

Infatti, pur evidenziando un generale rispetto delle misure di contenimento, sono state finora registrate alcune infrazioni, per le quali sono state applicate le previste sanzioni. Pertanto, in un’ottica di collaborazione tra le Istituzioni e la cittadinanza, tutti sono invitati ad attenersi alle disposizioni emanate, al fine di accelerare l’uscita dall’emergenza sanitaria.

A partire da domani 9 aprile, pertanto, le diverse pattuglie della Polizia di Stato saranno presenti sulle principali arterie stradali, sia urbane che extraurbane, al fine di verificare la legittimità degli spostamenti secondo quanto previsto dalle disposizioni governative e regionali volte a contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, ma anche per prestare aiuto ai cittadini che ne hanno bisogno.

Per quanto riguarda la viabilità ordinaria, le pattuglie della Polizia Stradale in particolare provvederanno a incrementare i controlli prevalentemente lungo le direttrici che collegano la regione Basilicata alla Puglia, mentre sulla SS 106 Basentana avranno lo scopo principale di dissuadere gli spostamenti per raggiungere le spiagge della litoranea jonica o le seconde abitazioni.

Matera 8 aprile 2020