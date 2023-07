Niente fuochi, niente bruciatura stoppie e animali da traino al fresco

Sono le ordinanze, in sintesi, adottate dal sindaco di Matera Domenico Bernardi per contrastare gli effetti del caldo torrido a tutela di persone, territorio e animali. La prima riguarda il divieto di bruciare stoppie e di accendere fuochi, rispettando quelle norme consolidate che riguardano buon senso e l’obbligo di realizzare le fasce di rispetto. L’altra riguarda gli animali, cavalli, adibito al traino di carrozze e calessi per le passeggiate turisti. Giusto. Lo si faccia al calar del sole…



COMUNICATO STAMPA

Prevenzione incendi nel territorio comunale, il sindaco vieta l’accensione di fuochi e la bruciatura delle stoppie.

Per prevenire incendi e danni all’ambiente in questi giorni di caldo estremo, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha emesso un’ordinanza di divieto di accensione di fuochi e fiamme libere di ogni tipo, nei pressi di aree boscate interne ed esterne al perimetro urbano. Il divieto è valido fino al 15 settembre in prossimità di boschi, aree o strade erborate o cespugliate del Comune di Matera, e in tutte le aree a rischio di incendio boschivo. In particolare, su queste aree è vietato: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Pmpf e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato o mediato di incendio; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. È vietato anche esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, salvo diversa e specifica autorizzazione. I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di trebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa, o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 7-10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva deve essere comunque realizzata entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta. È vietato bruciare le stoppie, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di validità del provvedimento. Vietato anche bruciare la vegetazione spontanea su terreni incolti, o nelle aree boscate. I trasgressori saranno puniti con sanzioni da 25 a 500 euro, salvo presenza di profili penali.

Matera, 20 luglio 2023



COMUNICATO STAMPA

Caldo estremo, il sindaco di Matera vieta la circolazione sul territorio comunale di calessi e carrozze trainati da cavalli.

A causa al caldo torrido di questi giorni, che secondo le previsioni dovrebbe durare ancora almeno una settimana con la possibilità di ulteriori ondate, il sindaco di Matera Domenico Bennardi ha emesso un’ordinanza che vieta la circolazione sul territorio comunale di calessi, carrozze e altri mezzi trainati da cavalli. Una misura ritenuta necessaria, a tutela degli animali dopo la morte per collasso di tre cavalli l’anno scorso in Italia, di cui uno proprio a Matera. Il divieto è vigente fino al 31 agosto, dalle ore 11 alle 18, e in ogni caso quando la temperatura atmosferica è pari o superiore ai 30 gradi centigradi, con brevi deroghe possibili solo in caso di manifestazioni autorizzate dal Comune. I trasgressori saranno puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, salvo che il fatto costituisca reato. Il quadro normativo di riferimento per l’ordinanza, parte dal “Trattato di Lisbona” sul benessere animale, al “Codice per la tutela e la gestione degli equidi del ministero della Salute”, fino alla stessa Costituzione italiana ed al Regolamento comunale per il trasporto con carrozza a trazione equina.

Matera, 20 luglio 2023