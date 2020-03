I provvedimenti erano nell’aria e sono puntualmente arrivati e del resto, con l’epidemia da coronavirus vanno evitati contatti, assembramenti e possibili rischi di contagio. E così il sindaco, Raffaello De Ruggieri, con una ordinanza ha vietato lo svolgimento dei falò allestiti per il 19 marzo dai ragazzi in vari quartieri. Per cui rito rinviato al 2021 e si festeggerà il passaggio della Primavera ( arrivata da gennaio) e chi si chiama Giuseppe, Giuseppina insieme a tanti papà con la tradizionale zeppola. I limiti riguardano anche il servizio di trasporto urbano, rimodulato negli orari e nelle corse, e i collegamenti con bus navetta da e per l’aeroporto di Bari. Conseguenza dei recenti provvedimenti nazionali e regionali. Buon senso e pazienza da parte di tutti. I controlli ci sono e vanno rispettati. Uscire solo per le emergenze.

Vietata l’accensione dei falò, avviata la rimozione dei cumuli di legna ammassata nei rioni cittadini.



ORDINANZE

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, non ha autorizzato l’accensione dei tradizionali falò nei rioni per la ricorrenza di San Giuseppe che è pertanto assolutamente vietata.

Si tratta di una misura necessaria per evitare assembramenti e contenere, quindi, il contagio da virus COVID-19 oltre che per non creare situazioni di pericolo in un momento in cui gli sforzi dei vigili del fuoco e del personale sanitario sono orientati in attività ben più importanti per la comunità.

Nella mattinata di oggi è iniziata la rimozione dei cumuli di legna ammassati in molte zone della città, insieme a materiale di ogni genere abbandonato in prossimità dei luoghi individuati per l’accensione dei fuochi. Si ricorda, in proposito, che per il ritiro e lo smaltimento gratuito dei rifiuti ingombranti sono sempre attivi i numeri: 800 37 00 42 e 0835 381846.

Nella serata del 19 marzo saranno disposti controlli serrati e saranno attivati presidi nei rioni per vigilare sul rispetto dei divieto.

In caso di inosservanza, scatteranno le sanzioni penali e amministrative previste dal DPCM dell’8 marzo 2020.

Ordinanza del Presidente Bardi, ridotte del 50% le navette per aeroporto. Nuovi orari anche per i bus urbani

Il Comune di Matera ha disposto la riduzione temporanea dei servizi di trasporto aggiuntivi di collegamento da e per l’aeroporto di Bari.

Lo rende noto l’assessore alla Moblità del Comune di Matera, Tommaso Mariani.

Il numero di corse sarà ridotto, a partire da oggi, da 7 a 3 coppie, garantendo, in ogni caso, la copertura nell’intero arco giornaliero.

Il provvedimento è stato preso nell’ambito delle misure emergenziali per il contenimento del rischio di contagio e di diffusione del virus COVID-19 disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con successivi specifici decreti e, in ottemperanza dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Basilicata del 16 marzo 2020, che dispone la riduzione dei servizi di trasporto nella misura di circa il 50%, temporaneamente e fino al 25 marzo 2020.

Per questo motivo, è stato ulteriormente rimodulato anche il servizio di trasporto pubblico urbano.

Questi i nuovi orari dei bus in vigore da oggi:

– Servizio ordinario Feriale fino al giorno 25 marzo:

LINEA 1: inizio servizio ore 7.15 – termine servizio ore 20.05

LINEA 2: SOSPESA

LINEA 3: inizio servizio ore 7.25 – termine servizio ore 20.20

LINEA 4: inizio servizio ore 7.00 – termine servizio ore 20.04

LINEA 5: SOSPESA

LINEA 6/A: SOSPESA 2

LINEA 6/B: inizio servizio ore 7.00 – termine servizio ore 20.20

LINEA 7: inizio servizio ore 7.00 – termine servizio ore 20.50

LINEA 8: inizio servizio ore 7.10 – termine servizio ore 20.15

LINEA 9: inizio servizio ore 7.30 – termine servizio ore 20.00

LINEA 10: SOSPESA

LINEA 11: SOSPESA

LINEA 12: SOSPESA

LINEA 13: inizio servizio ore 7.25 – termine servizio ore 20.00

LINEA 14: inizio servizio ore 7.15 – termine servizio ore 20.55

LINEA 14/B: SOSPESA

LINEA 15: corse delle ore 6.35 – 8.00 – 12.00 – 14.00 – 16.00 – 19.00 invariato

LINEA SASSI: inizio servizio 7.30 – termine servizio 20.25

– Servizio ordinario Festivo fino al giorno 25 marzo:

LINEA 1 inizio servizio ore 8.15 – termine servizio ore 14.05

LINEA 3 inizio servizio ore 8.25 – termine servizio ore 14.15

LINEA 4 inizio servizio ore 8.04 – termine servizio ore 14.04

LINEA 6/B inizio servizio ore 8.00 – termine servizio ore 14.20

LINEA 7 corse partenza da Piazza Matteotti ore 8.00 – 10.00 – 13.15

LINEA 9 inizio servizio ore 8.30 – termine servizio ore 14.00

LINEA 13 inizio servizio ore 7.55 – termine servizio ore 14.00

LINEA 14 corse partenza da Piazza Matteotti ore 6.50 – 9.10 – 11.10 – 12.10

LINEA 15 corse delle ore 9.00 – 12.00

LINEA SASSI inizio servizio ore 7.30 – termine servizio ore 14,00

– Sospensione delle Circolari CS e CN:

nei giorni Prefestivi e Festivi dalle ore 22.00 alle ore 24.00 nelle date 21 – 22 marzo 2020.