Nicoletti & Fragasso: Non parcheggiate negli stalli riservati agli autobus

L’Amministrazione di Matera rende noto con un comunicato stampa “che sono in corso interventi di adeguamento e messa a norma di diverse fermate degli autobus presenti sul territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione. In particolare, a seguito di una serie di sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dall’Assessore alla Mobilità Daniele Fragasso e dal Comandante della Polizia Locale Paolo Milillo, è stata realizzata una nuova segnaletica orizzontale che definisce in modo chiaro le manovre di ingresso e uscita dagli stalli riservati agli autobus. Una prima parte degli interventi è già stata completata; ulteriori fermate saranno adeguate nei prossimi giorni. Il lavoro è frutto di un’attività congiunta tra l’azienda di trasporto Miccolis e i tecnici comunali, che hanno individuato le situazioni più critiche nell’ottica della sicurezza di utenti, autisti e pedoni. Al termine degli interventi, tutte le fermate interessate saranno pienamente conformi alle normative vigenti. L’Amministrazione rivolge pertanto un invito ai cittadini a non sostare né parcheggiare nelle aree riservate alla sosta degli autobus e a rispettare gli stalli regolamentati per le autovetture, al fine di evitare situazioni di pericolo e la congestione del traffico. Il fenomeno della sosta irregolare nelle fermate degli autobus è già all’attenzione della Polizia Locale, che sta effettuando controlli mirati. Le violazioni prevedono sanzioni amministrative da 165 a 660 euro, oltre alla decurtazione dei punti dalla patente, come previsto dal Codice della Strada. Ulteriori verifiche seguiranno per monitorare l’efficacia degli interventi e individuare eventuali nuove criticità da risolvere.”

“Non bastano però gli interventi dell’amministrazione comunale, con un’attenzione che stiamo risvegliando dopo tempi di distrazione”, questo il commento del sindaco Antonio Nicoletti, che continua: “Come sempre, serve il rispetto da parte di tutti, e la pazienza in alcune parti della città, in attesa del completamento di cantieri che restituiranno dignità e servizi fondamentali”. “Invitiamo i cittadini – aggiunge l’assessore alla Mobilità Fragasso – affinchè, con senso civico, osservino le regole, rispettando gli spazi adibiti alla sosta degli autobus, a garanzia della sicurezza degli utenti e degli autisti del trasporto pubblico urbano. Si tratta non solo di un obbligo normativo, ma anche di un gesto di responsabilità civico verso la collettività”.