Nicoletti: congeda la campagna elettorale e avvia il percorso da Sindaco

Il neo primo cittadino di Matera Antonio Nicoletti, con un video dal 6 piano del Comune di Matera, ringrazia e saluta i collaboratori che lo hanno accompagnato nella sua vincente campagna elettorale, ed opera con quest’ultima una sorta di emblematica cesoia rispetto al nuovo percorso da sindaco che si appresta ad avviare. Quindi, rivolto ai cittadini, ha concluso: “il bello viene adesso e, ora che loro se ne tornano alle loro case, mi dovete accompagnare voi, giorno per giorno al servizio della nostra bellissima Matera, grazie!” Questo il breve testo integrale del video: “Alla fine di questa breve, ma intensa ed entusiasmante campagna elettorale, comincia invece un nuovo percorso ed è il percorso da sindaco. Io devo ringraziare i 14 mila elettori ed elettrici che hanno scelto il mio nome nelle urne e grazie a loro potrò lavorare al servizio della città in questo ufficio, che rappresenta la casa di tutti quanti noi materani. È stata una campagna elettorale difficile, ma molto bella perché siamo riusciti a dialogare, a trovare un rapporto diretto, io con voi elettori ed elettrici, anche chi non mi ha votato, anche persone che abbiamo raggiunto in queste settimane con i nostri messaggi un po’ divertenti e leggeri, un po’ profondi e attenti ai temi che abbiamo affrontato e che saranno al centro dell’agenda di governo.

Il risultato che abbiamo raggiunto è il rapporto che si è creato tra di noi, è un rapporto che avvicina la mia persona a ciascuno di voi, a ciascuno di voi che mi avete seguito e mi seguite, ma c’è una cosa che non si vede in tutto questo e quello che non si vede ve lo faccio vedere adesso, sono qui Filippo, Agostino, Ciccio e poi se fai un bel giretto c’è il pizzetto di Andrea, gira la telecamera, vai, ce la faccio io, vediamo se ci riesco, eccolo, è lui ed è anche a loro che devo dire un grande grazie per ciò che siamo stati in grado di condividere con tutti quanti voi, è stata un’esperienza indimenticabile, il bello viene adesso e mi dovete accompagnare, ora che loro se ne tornano alle loro case, mi dovete accompagnare voi, giorno per giorno a servizio della nostra bellissima Matera, grazie! Grazie a tutti!”

