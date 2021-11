Che la tappa di Matera, la prima per la presentazione del piano marketing 2022-20026 dell’Azienda di promozione turistica, fosse riservata ai soli operatori turistici era cosa scontata e risaputa. Ma quando il sindaco di Matera prima e il M5S scendono in campo, come ha fatto il commissario Udc Giovanni Angelino, per denunciare lo sgarbo subito da Matera per mancati inviti e scarsa considerazione verso la Città dei Sassi, e allora occorre ripartire da un peccato originale che ripropone ora in un caso ora in un altro la carenza (chiamiamola così) di dialogo tra le parti. E forse sarà il caso di chiarirsi e schiarirsi le idee. Matera, biglietto da visita per il turismo internazionale della Basilicata, va avanti da sè ma, volutamente, senza un piano strategico del turismo, che va gestito a tempo pieno da professionalità esterne per monitorare quello che non va e guardarsi intorno per tempo per vedere quali siano le cose da fare. Il resto sono polemiche che lasciano il tempo che trovano. Attendiamo ”Mea Culpa” e atti di responsabilità e di amore per Matera. Antonio Nicoletti, materano e direttore generale dell’Apt, precisa come sono andate le cose…

Nicoletti:” Nessuno sgarbo istituzionale”

Il DG ribadisce: “era un incontro rivolto solo agli operatori”

Dopo un anno di lavoro, oltre 2000 km percorsi per sopralluoghi in circa 25 tra città e paesi lucani e decine di riunioni con stakeholder in presenza e da remoto, quello di ieri non è stato un traguardo ma un giro di tappa. Un importante momento di restituzione e di condivisione del lavoro svolto, cui seguiranno altri momenti analoghi nelle diverse aree regionali. Una riunione densa di contenuti, aperta e partecipata, rivolta – come primo incontro – agli operatori privati che sono i veri protagonisti del mondo del turismo e ai quali va il rispetto e la vicinanza delle istituzioni in questo periodo di crisi.

Unica nota stonata, la polemica accesa dal Sindaco di Matera e da una parte della sua maggioranza consiliare. Avrei preferito non rispondere perché so che sono dinamiche pensate per distogliere dai veri problemi, ma i tratti offensivi che sono stati riservati all’Ente da me diretto rendono doverose un paio di precisazioni.

Come il Sindaco sapeva bene per nostra diretta interlocuzione, quello di ieri è stato un primo incontro tecnico, a cui sono stati invitati esclusivamente gli operatori. Avremmo potuto organizzarlo presso le aule della regione, abbiamo scelto invece Matera per rispetto di una città che rappresenta l’orgoglio del turismo lucano. Il Sindaco, invece di apprezzare la scelta della sua città come prima tappa di questo itinerario di incontri, ha preferito lanciare una polemica che purtroppo sembra strumentale ad esigenze assai lontane da quelle del turismo.

Per quanto riguarda il presunto mancato confronto, il Comune è sempre stato coinvolto nelle iniziative dell’APT, come documentato dai fatti.

Aspettiamo il Sindaco Bennardi alle prossime iniziative che cureremo, avendo la città di Matera la meritata (e direi anche ovvia) centralità nelle strategie dell’APT. Soprattutto, ci auguriamo che l’Amministrazione di Matera possa tornare a marcare il mondo del turismo con l’autorevolezza dei contenuti e non con il vuoto clamore della polemica e del lamento ingiustificato.

Antonio Nicoletti

Direttore Generale Agenzia Promozione Territoriale Basilicata



LA PRESA DI POSIZIONE DI GIOVANNI ANGELINO

“La Regione Basilicata ignora Matera, il prossimo candidato presidente dovrà essere scelto nel territorio materano”

La misura è colma. Ancora una volta Matera deve fare i conti con l’arroganza di una classe politica fuori da ogni logica. L’ultimo episodio in tal senso si è registrato in occasione della presentazione del piano strategico del marketing territoriale della Basilicata per il periodo 2022-2026. L’Apt decide giustamente di partire da Matera, la punta di diamante del turismo lucano ma da Potenza si dimenticano di invitare il sindaco di Matera, Domenico Bennardi.

Premesso che non si tratta di una questione di colore politico ma di garbo istituzionale è evidente che ancora una volta la città di Matera è stata completamente ignorata e non può bastare la sede di una presentazione, in questo caso Alvino 1884 a Matera, per dimostrare di avere a cuore le sorti del nostro territorio.

Il problema in realtà non sta nella forma ma nella sostanza, perché se il sindaco di Matera non è stato invitato alla presentazione è perché non stato condiviso con l’Amministrazione Comunale di Matera il piano strategico del marteking territoriale della Basilicata, considerata la bussola che dovrà orientare gli investimenti sul turismo per i prossimo 5 anni.

Ancora una volta Matera viene dimenticata e questo non può essere accettato, soprattutto dopo aver conquistato il titolo di capitale europea della cultura nel 2019. Matera è un brand riconosciuto a livello mondiale ma Potenza non riesce proprio a digerire questo successo della città dei Sassi. E in qualsiasi occasione cerca sempre di tenere ai margini i nostri rappresentanti istituzionali e di non condividere le scelte che vengono adottata a livello regionale. Accade, purtroppo dobbiamo dirlo, anche in altri ambiti. Ecco perché non possiamo più tollerare episodi di questo tipo e per dare una scossa non possiamo fare altro che rivendicare la scelta del candidato presidente per le prossime elezioni regionali. Ritengo doveroso puntare su un candidato presidente di Matera o della sua provincia, perché solo una persona che ama il suo territorio può rappresentare le istanze a livello regionale. E’ arrivato il momento di cambiare. Altrimenti Matera sarà condannata a vivere per sempre nell’ombra, senza poter beneficiare dei traguardi che è riuscita a conquistare con le sue forze.