Nicoletti: “Abbiamo ricompattato l’area di centrodestra”

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha presentato alla stampa, questa mattina, i due nuovi assessori che entrano a far parte della Giunta comunale, sottolineando come “questo passo rappresenti il frutto di un percorso basato sulla condivisione del programma, del dialogo tra le forze politiche consiliari e della volontà di garantire stabilità al governo cittadino per gli obiettivi che pone la città di Matera.” Al tavolo con lui tutti i componenti del suo esecutivo, da ieri al completo con gli innesti di Stefania Draicchio e Giuseppe Casino, a cui sono state assegnate rispettivamente le deleghe “Politiche per la partecipazione civica, Borghi e Periferie, URP, Servizi demografici, Pari opportunità e Politiche di genere” e “Contenzioso, Politiche giovanili, Università, Internazionalizzazione”. “Abbiamo un gruppo di persone competenti e motivate, un governo vicino ai cittadini, ai borghi, alle periferie e soprattutto ai giovani — ha dichiarato il Sindaco Nicoletti -. Una proposta politica fondata sui contenuti, i cui pilastri sono welfare, partecipazione e cura della città. Il nostro modello amministrativo si basa sul dialogo, non si limita alla gestione, ma vuole tessere relazioni, e ascoltare le esigenze di una città che cresce con la partecipazione di tutti i cittadini”. Il primo cittadino ha poi posto l’accento sui giovani e sull’età media della Giunta, di appena 48 anni: “Ripartiamo dai giovani, dando innanzitutto a un giovane la responsabilità delle politiche giovanili. Intendiamo riaprire il dialogo con gli istituti scolastici, con l’università e con il mondo della formazione, far crescere il polo universitario”. “Questo gruppo – ha aggiunto Nicoletti – condivide pienamente le scelte e le azioni che stiamo portando avanti. Abbiamo ricompattato l’area di centrodestra, con forze politiche in Consiglio Comunale che hanno ritrovato unità su un programma condiviso, trasformando la collaborazione in una vera e propria intesa di governo. Questo non significa aver chiuso la stagione del dialogo con tutte le forze politiche consiliari, con le quali ci confronteremo quotidianamente sui contenuti, ma garantisce maggiore stabilità, nel rispetto della composizione proporzionale del Consiglio”.

“Il mio impegno sarà quello di colloquiare con persone di ogni età, promuovendo dialogo e condivisione – ha aggiunto l’assessora Stefania Draicchio -. L’Ufficio URP sarà il primo punto di contatto tra cittadini e amministrazione, per dare ascolto alle istanze e promuovere una partecipazione civica reale. Porterò la mia esperienza maturata in ambito di pari opportunità e rappresentanza di genere, lavorando all’implementazione del nuovo Piano triennale di azioni positive e a iniziative di sensibilizzazione che partano dalle scuole e coinvolgano l’intera cittadinanza”. “Ringrazio il Sindaco per la fiducia. Entrare oggi nell’esecutivo cittadino – ha precisato l’assessore Giuseppe Casino – è un onore e una responsabilità che affronterò con impegno e rispetto. Le deleghe affidatemi, in particolare quella agli affari legali, mi spingono a lavorare sulla prevenzione del contenzioso e sulla promozione della legalità e della trasparenza, principi cardine dell’azione amministrativa. Vogliamo riprendere un cammino che non si è mai interrotto, con spirito di collaborazione e condivisione”.