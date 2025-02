Nicola Ierino’: nel piatto un inno all’amore da medaglia di bronzo

“Ho portato nei piatti l’amore per il Sud e questo mi ha regalato una grande emozione e un bel terzo posto”. Sintetizza così, Nicola Ierinò, la sua partecipazione alla nona edizione dei campionati italiani di cucina che si è svolta lo scorso 17 febbraio a Rimini Fiere.

Nicola, infatti, originario di San Mauro Forte dov’è titolare de “Il Campanaccio”, locale coraggiosamente aperto a ridosso della pandemia, ha conquistato nella categoria K1 Senior la medaglia di bronzo.

“I concorrenti erano numerosi, dice Ierinò, ma il numero non mi ha intimorito perché sapevo che nel mio piatto c’era l’amore per la mia terra e per la mia famiglia e questo mi ha dato forza per lavorare con passione e la giusta dose di competizione.

Il titolo che ho voluto dare al mio piatto è stato “il Sud (ElisRoos)” che racchiude l’amore per il sud, per la mia piccola Elisa e mia moglie Rosa.

Nello specifico il piatto era un trionfo di bontà (lucane) : vellutata di fave e cicoria di collina Materana con filetto di Baccalà con crumble di Peperone crusco di Senise, fico al Bergamotto di Calabria ripieno di prosciutto crudo,ricotta e Petalo di tartufo Viggiani e granella di Pistacchio Serre Alte.

Non è il primo riconoscimento che Nicola Ierinò riceve a livello nazionale frutto di una ricerca e una dedizione costante.

“Sono soddisfatto di questo risultato a livello Nazionale, conclude lo chef, e abbraccio tutti i miei sostenitori la mia famiglia e il mio paese San Mauro Forte”.



Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.