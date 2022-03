Maccheroni cacio e pepe , riso patate e cozze, paella ? Nicola 1° cuoco ”Benedetto” di Basilicata non teme confronti e rivali, che si tratti dei rinomati piatti della buona tavola romana, pugliese o della penisola iberica. E lo fa mostrandoci il ”tocco” che è alle sue spalle, attribuitogli dall’Associazione di Basilicata sul campo, prima della pandemia. Periodo che gli è servito per perfezionare “in tutte le salse” , come si suol dire, quelle tre portate . “Tant’è – ci dice – non teme confronti con alcuno”. A Nicola Benedetto, moderno ” Re Mida” del settore turistico e manifatturiero le sfide piacciono eccome. Non lascia nullo al caso: prodotti genuini. giusto dosaggio e un pizzico di creatività. In cucina , tra padelle, tegami, mestoli e forchette, si rilassa e riesce a mantenere una linea invidiabile. E poi guarda al territorio, al passato, alle sue radici. Di sacrifici, del resto, ne ha fatti tanti muovendosi in Italia e all’estero, ma ritornando ”a fare l’uovo” (per usare un termine gastronomico e di vitalità) dalle nostra parti. Memoria? Ha salvato dall’oblio alcune bottiglie di vino prodotte nella Prima Repubblica dalla Cantina sociale del Metapontino. Le etichette sono da grafica stagionata, con le Tavole Palatine e la descrizione del prodotto di vendemmie, di quella che era considerata ” La California del Sud”. Per enologi e cultori di sapori del passato in bacheca, all’Alvino 1884, ci sono il Rosso Metapontum, il Rosato del Basento, un Vino Moscato d’Amburgo in bottiglie e un ”quartino” di Rosso da Tavola. Quanti ricordi. Ritorneranno. Maah. Il ‘cuoco’ Nicola Benedetto ha la stoffa di imprenditore e chissà che non ci pensi, dopo aver prodotto a tiratura limitata la pasta di Alvino. A tavola allora…