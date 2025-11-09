New Trolls senza tempo sul carro ”progressive” de Le Roi Soleil…

……e di tante ”Carezze della Sera” sulle note di un ”Concerto Grosso” in adagio, allegro e vivace che ha fatto scendere, stravolgendola, da Monte Calvo in una notte di oltre 50 anni fa un’opera del compositore russo Modest Petrovič Musorgski, che ha aperto nuovi orizzonti nelle sperimentazioni e contaminazione musicali. A cantarle la integra voce di Nico Di Palo, cantante storico dei New Trolls, con Gianni Belleno -batterista e co fondatore del nuovo gruppo degli ”Of New Trolls” che comprende Claudio Cinquegrana, Stefano Genti e Nando Corradini- hanno festeggiato con i fans venuti dalle province di Bari, Taranto e Matera quasi 70 anni di successi. E un ricordo non poteva non andare ad altre ”colonne” che non ci sono più come Vittorio De Scalzi e Giorgio D’ Adamo. Così è bastato attaccare con ”Visioni” del 1968 con un testo che continua a fare scuola ”Rivedo te come se fossi qui. Vedo gli occhi tuoi il viso e poi. Le mani tue che ho stretto a me. Che stringerò quando tu sarai qui..” per riscoprire atmosfere e musica senza tempo. E Nico Di Palo riferendosi alla musica di oggi ha detto chiaro che è ”meglio non parlarne” e con il gruppo ha tirato fuori un repertorio che i fans si attendevano, preceduto dalla bella esibizione della cantante Nausicaa dalla voce potente che ha regalato – oltre a due brani di cui lei stessa è autrice dei testi- anche due classici della canzone napoletana: ”Dicetencello vuje” e ”Te voglio bene assai”.

Una apertura di concerto apprezzata che ha riannodato il filo sulla musica di qualità, di ricerca, che continua a vedere negli of New Trolls, e in quanto prodotto in 60 anni di storia dalla formazione originaria, un faro nella produzione musicale nazionale e internazionale. Quanti hanno memoria e orecchio hanno potuto apprezzare contaminazione, normale un tempo, con Pink Floyd, Pfm, Bee Gees e altro ancora. Dal 1968 a seguire per una concerto con la ”C” maiuscola. Il gruppo ha eseguito ”Vorrei comprare una strada’‘, ”La casa dell’angelo” sigla della trasmissione radiofonica di musica rock della Rai ”Per Voi Giovani’‘ , ”Il treno Fs”, ”Chi vi puo’ capire”, ”Paolo e Francesca” e poi i ”classici” del Concerto Grosso ” per il film ”La vittima designata” che non ebbe lo stesso successo dell’Lp dei New Trolls. Quindi, a seguire, ”Aldebaran”, ”Io Sono Irish”, ” Una Miniera” di stretta attualità, passando per ”Quella carezza della sera”, ”Le Roi Soleil” fino al pezzo di chiusura” Davanti agli occhi miei” cantato all’unisono con i fans.

Quel ” Grandi…” accompagnato da applausi ha confermato un rapporto con gruppi del passato che hanno scritto nel progressive,e non solo, una pietra miliare nella musica di ricerca, di sperimentazione. E Altamura, con la rassegna ” Rock&jazz” per la stagione teatrale ” Imagine We Can!” ha confermato di sapere proporre i nomi giusti. In precedenza si era esibito il ”Banco del Mutuo soccorso’. Ricordiamo anche la Pfm. I fans, per gran parte over 60…, attendono Le Orme, La Formula Tre e altre formazione che sono in attività. Giriamo la segnalazione agli organizzatori. E quanto ai fans, alcuni con la copertina di un vecchio Lp da autografare, hanno avuto modo di salutare e congratularsi con il gruppo e, in particolare con Nico Di Palo come ha fatto Franco Viti, avvocato di Matera, che ha avuto modo di ricordare concerti e brani di successo.

Alla prossima, naturalmente… e con una curiosità sulle radici di Nico Di Palo, nato a Genova nel 1947, ma che a giudicare dal cognome potrebbe aver avuto un antenato pugliese… Di Palo, De Palo? Chissà. Per Nico resta il nomignolo ”Pipalo”, come ha ricordato durante il concerto, affibbiatogli in aeroporto da una hostess nel controllare i documenti. Anche questa è storia di un grande musicista.



