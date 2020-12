L’attività riabilitativa, normalmente svolta “in presenza” in forma ambulatoriale, per i giovani utenti dell’area della Neuropsichiatria infantile del Polo specialistico riabilitativo di Tricarico Don Gnocchi non si è fermata per colpa della pandemia. Al contrario l’attività è stata implementata, arricchita e rimodulata in attività “a distanza”, attraverso la piattaforma Telbios, sulla scorta di esperienze pilota maturate presso altre strutture della Fondazione, a garanzia della continuità del percorso terapeutico.

Ora, attraverso il progetto “Oltre i margini in Basilicata” – realizzato grazie al Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo – 25 piccoli pazienti e le loro famiglie potranno integrare il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI), che già comprende servizi di logopedia e psicomotricità, con interventi “a distanza” di Parent training e Parent coaching, condotti da una psicologa e destinati ai genitori, e laboratori ludici per i bambini, curati da un educatore specializzato.

I bambini, valutati in base alla diagnosi clinica e al loro livello comunicativo e relazionale, saranno dotati di un tablet per favorire la comunicazione con gli operatori, nel quale saranno caricati appositi software per i laboratori che prevedono attività manipolative e di ascolto e giochi di ruolo. I genitori, invece, riceveranno un supporto di carattere psicologico per gestire al meglio la disabilità del figlio, anche relativamente al contesto scolastico e offrire loro una migliore capacità di relazione e risoluzione delle difficoltà. Il progetto avrà la durata di un anno.

«Vogliamo riaffermare il nostro impegno in Basilicata e nel territorio materano – spiega il direttore dell’Area Centrosud della “Don Gnocchi”, Giampaolo Pierini – mettendo a disposizione della comunità il meglio della nostra professionalità e della nostra esperienza per trovare forme innovative di intervento e riabilitazione a distanza per i nostri utenti più fragili, quali appunto i bambini. Nonostante l’emergenza, grazie alla collaborazione dell’Azienda Sanitaria materana, siamo riusciti a garantire la continuità dei trattamenti – prosegue Pierini – e oggi, grazie al contributo del Fondo di beneficienza di Intesa Sanpaolo, siamo in grado di arricchire ulteriormente il nostro intervento riabilitativo a supporto delle famiglie».

La Diocesi di Tricarico, ha detto il vescovo monsignor Giovanni Intini, si è resa disponibile a ospitare il lancio di questo nuovo progetto della “Don Gnocchi” perché vuole essere presente sul territorio come collante di tutte quelle iniziative che servono alla promozione del territorio, perché la “Don Gnocchi”, come anche le altre realtà presenti, è una risorsa importante per la crescita della comunità. “La Diocesi, come Chiesa – ha spiegato il vescovo – si pone come servizio di questa crescita del territorio di Tricarico e del circondario per creare quegli orizzonti di futuro che servono anche a dare speranza soprattutto ai giovani che, invece di trovare fuori dal nostro territorio la loro realizzazione, possono sperare di realizzarsi in loco e poi la possibilità di stare accanto alle persone deboli, fragili che hanno bisogno di percorsi per la loro crescita e di riabilitazione dalle loro patologie”.