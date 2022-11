Netturbini in catene a Salandra per ritardo stipendi. Lo annuncia la FP Cgil.

Lavorare puntualmente e poi non ricevere altrettanto puntualmente il già misero stipendio non può diventare regola e quando ciò accade no può che provocare malumore e proteste. Come quella preannunciata dalla FP Cgil di Matera in riferimento ai ritardi nel pagamento degli stipendi ai netturbini del comuni del sub ambito 3 che avrebbero pertanto deciso di incatenarsi davanti alla sede del Comune (capofila) di Salandra.

“Serpeggia il malumore tra gli operatori ecologici dei Comuni del sub ambito 3 dipendenti della Progettambiente -si legge infatti nel comunicato stampa diffuso dalla sigla sindacale- Società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di Accettura, Calciano, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Salandra, di cui Salandra è il Comune Capofila, che ancora una volta non hanno ricevuto lo stipendio. Siamo al 22 novembre e gli addetti al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non hanno ancora ricevuto lo stipendio del mese di ottobre.

Questa situazione relativa al regolare pagamento degli stipendi, va avanti da diverso tempo. I lavoratori hanno dimostrato una grande pazienza ma adesso la misura è colma!

I lavoratori non vogliono arrivare allo sciopero che se saranno costretti dalle circostanze faranno, ma chiedono con forza che venga rispettata la loro dignità di lavoratori e che sia loro corrisposto lo stipendio per dare sicurezza alle proprie famiglie. Facciamo presente, altresì, che si avvicinano le festività natalizie e non vorremmo che questa situazione di mancato pagamento degli stipendi si verificasse tal quale sotto Natale.

Per questo i lavoratori oltre a dichiarare lo stato di agitazione, in questi giorni si incateneranno davanti alla sede del Comune di Salandra e la protesta andrà avanti fino a quanto non si troverà una soluzione definitiva a questa vertenza.”