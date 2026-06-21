Nettenza urbana della Matera in divisa. Amarcord al mercatino

Ha fiuto e quando trova e porta al banco del mercatino qualcosa che ricorda la Matera del passato Paolo Paladino, tra i cittadini più attivi del borgo La Martella, è contento comunque una Pasqua…E cappelli e divisa, verde come l’ambiente, del servizio di Nettenza urbana o dello ”spazzamento” come si diceva in dialetto, sono venuti fuori dall’abitazione di un ex netturbino, deceduto,della Città dei Sassi. Quanti ricordi che risalgono alla fine degli anni Settanta, prima metà degli anni Ottanta, quando il servizio venne via via privatizzato con l’arrivo delle cooperative durante l’amministrazione guidata dall’ex sindaco Francesco Saverio Acito. La sede del servizio, con autoparco, spogliatoi e annesso canile era al rione Piccianello dove oggi è il mercato ortofrutticolo. Coordinatore di quel servizio era Gino Morelli, figura nota ai materani per l’apporto dato alla Matera calcio del senatore Franco Salerno. Il servizio di raccolta rifiuti era passato negli anni dal porta a porta( i netturbini raccoglievano i rifiuti svuotando le pattumiere nei condomini) alla raccolta nei cassonetti metallici con i primi compattatori. Altri tempi. Un’altra Matera, un altro modo di raccogliere e smaltire i rifiuti nella discarica di San Vito (poi colmata ed è ancora lì) e tanti uomini che hanno gestito il servizio partendo dalla sede del rione di Piccianello, attigua all’ex mattatoio e all’autoparco del servizio di trasporto urbano prima della Camerf, poi della Casam e oggi sede fabbrica del carro nella omonima piazzetta.

