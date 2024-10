Netanyahu ora da ordini all’ONU: ritirate i caschi blu dal Libano! E chi lo ferma?

E’ oramai in pieno delirio di onnipotenza il premier israeliano Netanyahu che, dopo i primi attacchi alle postazioni delle truppe di pace, comprese quelle italiane, e che hanno fatto parlare il nostro ministro Crosetto di “crimini di guerra“, ora è giunto addirittura ad impartire ordini al segretario dell’ONU chiedendogli “di rimuovere l’Unifil ” dal Libano meridionale. Cosa si aspetta ancora, non diciamo gli USA che sono impantanati nella loro campagna elettorale, ma l’Europa a compiere atti all’altezza della gravità della situazione? Davvero si vuole continuare a tenere bordone, a parte le chiacchiere di rito che lasciano il tempo che trovano, ad un esaltato portatore di una tragica visione paranoica, imperialista e biblica che mette Israele contro tutti? Davvero si vuole essere complici i questo strafottente proclamarsi al disopra di ogni residuo brandello di diritto internazionale? Ma è concepibile che questo sia il tenore della conversazione telefonica avuta oggi pomeriggio dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni con il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu? Meloni si legge sulle agenzie “ha ribadito l’inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando come la Missione agisca su mandato del Consiglio di Sicurezza per contribuire alla stabilità regionale“. Lo ha comunicato Palazzo Chigi spiegando che la premier “ha sottolineato l’assoluta necessità che la sicurezza del personale di Unifil sia sempre garantita” ed “ha rinnovato l’impegno dell’Italia in questo senso, dicendosi convinta che attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese e garantire il ritorno a casa di tutti gli sfollati“. Tutto qui? E questa sarebbe la reazione appropriata del capo di un governo europeo che ribadisce un giorno si ed un altro pure di avere chissà quale peso sul piano internazionale? Tutto qui dopo che, ancora ieri, il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha confermato che per il suo governo il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, è “persona non grata“, ovvero non gradita, e a cui lo scorso 2 ottobre è stato impedito di entrare in Israele?

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.