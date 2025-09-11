Netanyahu getta la maschera: “Non ci sarà nessuno Stato palestinese.” Non ci sono più alibi.

E’ ringhiosa la replica di Benyamin Netanyahu alla approvazione da parte del Parlamento UE della risoluzione su Gaza: “Manterremo la promessa, non ci sarà nessuno Stato palestinese”. Una affermazione con cui il leader sionista getta la maschera e confessa che sin dall’inizio dell’offensiva lanciata da quell’8 ottobre l’obiettivo è sempre stato quello della cancellazione di ogni idea di Stato Palestinese e l’annessione di tutti i territori per realizzare la Grande Israele. Una affermazione che mette in difficoltà tutti i suoi supporter che fino all’ultimo hanno resistito a pronunciare parole di condanna per ciò che di tragico stava pur accadendo sotto i loro occhi. Quelli che hanno riproposto come una litania -accanto a blande parole di circostanza- la soluzione di due popoli, due Stati. Ed ora? Cosa faranno? Prenderanno atto finalmente che chi governa quello Stato è un pugno di fanatici estremisti che scientemente sta facendo il deserto a Gaza (con bombe e buldozer) per costringere i palestinesi superstiti a scappare via e che sta occupando abusivamente la Cisgiordania, mettendo in atto un piano ben preciso? Staremo a vedere se cambierà qualcosa e se finalmente si assumeranno quelle iniziative (sanzioni ed interruzioni dei rapporti) utili a costringere Netanyahu e i suoi a finirla e ristirarsi. Vedremo. Infatti, salutiamo positivamente la richiesta ai Paesi europei di riconoscere lo Stato della Palestina e il pieno appoggio alle seppur blande misure annunciate da Ursula von der Leyen contro Israele (sanzioni ai coloni violenti alla sospensione parziale dell’accordo bilaterale) contenute nella risoluzione comune sull’emergenza umanitaria a Gaza approvata dal Parlamento europeo con 305 voti a favore, 151 contrari e 122 astenuti.

A seguire una valutazione del voto del Parlamento UE da parte dell’eurodeputata Cecilia Strada, postato sul proprio profilo facebook: “È stato un momento a suo modo storico: il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla situazione a Gaza – è da un anno che siamo qui, è la prima che votiamo su questo.

Che cosa è andato benissimo e che cosa no?

Nella risoluzione ci sono cose importantissime: ad esempio il Parlamento chiede agli Stati membri di riconoscere lo Stato di Palestina, chiede la (almeno parziale) sospensione dell’accordo Ue-Israele e sanzioni per i membri del governo Netanyahu e i coloni violenti, condanna la catastrofe umanitaria causata dalle azioni militari israeliane, difende l’UNRWA e la Corte penale internazionale, condanna l’espansione delle colonie in Cisgiordania.

Cose che potevano andare meglio: poteva esserci la parola genocidio e, in generale, molta più incisività nel testo. Ma ricordiamoci sempre che le risoluzioni, per passare, hanno bisogno di una maggioranza: e quella di questo Parlamento è di destra, perciò tutto è frutto di negoziazioni. La posizione di partenza dei Socialisti era molto più netta (e conteneva la parola genocidio).

Vorrei segnalare anche la posizione incresciosa del Partito Popolare (di cui fa parte Forza Italia): hanno fatto di tutto per annacquare il testo e hanno presentato emendamenti per togliere molte cose cruciali, tra cui la chiara indicazione dei responsabili della carneficina a Gaza, il sostegno a UNRWA e alla Corte penale internazionale.

Sono soddisfatta di questa risoluzione, quindi? Poteva andare meglio, certo. Ma poteva anche andare come è andata nell’ultimo anno, cioè nessuna risoluzione. Restare muti sarebbe stato peggio. Perciò sì, devo essere un po’ soddisfatta. Anche perché le cose buone che abbiamo portato a casa le abbiamo ottenute anche grazie al lavoro di pressione costante, giorno dopo giorno, degli uffici di tanti e tante deputate, tra cui il nostro ufficio: alè. Andiamo avanti a lavorare, perché questo è solo l’inizio.”