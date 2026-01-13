Nessuna befana… Tutto falso. Si paga tassa auto 2026 per over 70

A dirlo è la Regione Basilicata che, con una nota, smentisce la notizia circa l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per gli automobilisti di età superiore ai 70 anni. Una notizia falsa(fake new) o bufala se preferite(è meglio) il termine in italiano. Niente befana. La tassa si paga e basta.



IL COMUNICATO DELLA REGIONE

“Fake news su esenzione della tassa automobilistica 2026 per gli over 70

Negli ultimi giorni è circolata una fake news riguardante una presunta esenzione generalizzata della tassa automobilistica per tutti gli “over 70” a partire dal 1° gennaio 2026.

A tal riguardo, l’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità della Regione Basilicata comunica che la notizia è destituita di ogni fondamento, in quanto priva di qualsiasi presupposto legislativo, sia a livello nazionale sia regionale.”