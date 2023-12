Nessun dorma, si vuole impedire il diritto di cronaca e l’informazione dei cittadini.

Nelle aule dei tribunali italiani c’è in bella mostra la frase in cui si ricorda che la giustizia viene esercitata dai magistrati “In nome del popolo italiano” (infatti l’articolo 101 della Costituzione recita che “la giustizia è amministrata in nome del popolo“). E come fa il “popolo italiano” a controllare che ciò accada per davvero? Perchè sono atti pubblici, e quindi pubblicabili dagli organi di informazione, i provvedimenti adottati dai magistrati, debitamente motivati con i fatti e le valutazioni, che portano a volte anche alla limitazione della libertà personale del cittadini. E come fanno i cittadini italiani a conoscere tali atti e motivazioni testuali? Tramite la loro pubblicazione sugli organi di informazione. Ebbene ciò non sarà più possibile essendo stata approvato dalla Camera dei deputati una norma (che ha visto uniti calendiani, renziani e maggioranza di governo), già ribattezzata giustamente “legge bavaglio“, che delega il governo ad impedirlo. Al massimo i giornalisti potranno leggersi gli atti, interpretarli e riportare i fatti con parole proprie. Non potranno riportare più testualmente le motivazioni dei giudici o il materiale d’indagine contenuti nel provvedimento ufficiale. Cosa ci azzecca questo con la tutela del “principio di presunzione di innocenza” che i promotori dicono di voler tutelare? Davvero la si tutela consentendo di pubblicare le interpretazioni soggettive del singolo giornalista e non le parole messe nero su bianco dai magistrati? La contraddizione è palesemente grande come una montagna.

La verità è che con questa norma -che è solo l’ultima di una serie, come ricorda l’Ordine dei Giornalisti in una nota- si punta a “chiudere il cerchio per impedire ai cittadini di sapere cosa accade nei palazzi di giustizia: questa norma si salda al decreto presunzione di innocenza, in base alla quale una sola persona – il Procuratore della Repubblica – decide se e quali notizie comunicare alla stampa; ruolo già oggi interpretato in maniera immotivatamente restrittiva: i comunicati diramati dalle procure contengono scarni particolari e omettono i nomi.” Infatti, si ricorda che “per punire i giornalisti che si ostineranno a voler informare i cittadini, in Senato è in discussione la riforma della legge sulla diffamazione che prevede di introdurre sanzioni pecuniarie spropositate, fino a 50mila euro. In tal modo si vuole mettere il bavaglio all’informazione, che non ha nulla a che vedere con la tutela degli indagati: l’intenzione evidente è quella di evitare che i giornalisti possano continuare a fornire ai cittadini i particolari relativi agli scandali che riguardano i potenti. Qualcuno vorrebbe una stampa che si limiti alle veline e si occupi soltanto di furti al supermercato e spaccio di poche dosi di hashish.” Tornando alla “legge bavaglio“, appare evidente come “Il divieto pubblicare anche solo “stralci” delle ordinanze di custodia cautelare non ha nulla a che vedere con il principio di presunzione di innocenza, ma costituisce una pesante limitazione del diritto di cronaca. Ai cittadini viene impedito di conoscere le motivazioni che hanno determinato gli arresti e quindi di sapere quali sono i motivi che hanno indotto magistrati e forze dell’ordine ad assumere provvedimenti che limitano la libertà individuale. I cittadini devono sapere perché vengono presi provvedimenti così pesanti per poter esercitare un controllo sull’operato della magistratura.” Tira una brutta aria sulla democrazia e la libertà da parte dei poteri costituiti che sempre più mal tollerano che venga esercitato per davvero e sino in fondo il ruolo della stampa e dell’informazione. Non dimentichiamo che il diritto di cronaca è già stato pesantemente minato dal 2022 dalla cosiddetta legge Cartabia (134/2021) contro cui la FNSI (a dire il vero svegliatasi un poco in ritardo) ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia europea e che vieta la pubblicazione degli altri atti non segreti delle inchieste penali quali: decreti di perquisizione, verbali, ecc.. Un potere che mal tollera qualsiasi tipo di controllo anche da parte dell’ANAC e della Corte dei Conti e che punta a far diventare ancillare -con la riforma anticipata del premierato- anche il ruolo del Parlamento che, da centrale qual’è ora in base alla Costituzione, passerebbe alle dipendenze del governo.