Abbiamo atteso che fosse passato un mese e passa dalla nota ,https://giornalemio.it/cronaca/anas-a-sen-de-bonis-ritardi-per-scrupolo-sulla-bradanica-riapertura-fra-due-settimane/ , con la quale il senatore Saverio De Bonis, riportando quanto emerso da una interlocuzione con i i tecnici dell’Anas, faceva il punto sullo stato del tratto ”Santo Stefano” della Bradanica, chiuso da mesi, e oggetto di un monitoraggio continuo su un lotto che è ampiamente risaputo essere instabile da sempre…



In quella nota del 9 settembre, che riportiamo più avanti, si indicavano due settimane per un ”aggiornamento” sulla situazione. Ma finora silenzio. Se serve altro tempo o la situazione consiglia interventi o soluzioni di la da venire è bene farlo sapere, visto che i disagi continuano ( si allunga di 4 chilometri per la deviazione al borgo La Martella) e che la provinciale per Grassano-bivio Timmari è ampiamente a rischio. Come dimostrano il fondo stradale sconnesso, i guard rails danneggiati e il degrado di quel versante (anch’esso in movimento, perchè a valle della Bradanica) dopo gli incendi della scorsa estate. Attendiamo dall’ Anas risposte durature e convincenti.



LA NOTA DEL SENATORE DE BONIS del 9 settembre scorso

BRADANICA, DE BONIS: “COLLOQUIO CON ANAS. CONTROLLI SCRUPOLOSI IN VISTA DI APERTURA”

“Questa mattina mi sono recato presso la Direzione generale dell’ANAS per avere chiarimenti in merito alla strada statale 655 ‘Bradanica’. Devo dire che sono stato accolto con grande disponibilità e ho avuto un colloquio molto proficuo. Mi è stato spiegato che i tempi per l’apertura definitiva della bretella si sono allungati solo per una questione di scrupolo: sono state rilevate alcune attività geologiche che necessitavano di ulteriori monitoraggi e indagini. Tali controlli sono stati effettuati e sono attualmente al vaglio della Commissione Collaudo. La dirigenza mi ha rassicurato sul fatto che entro un paio di settimane saremo aggiornati sugli esiti della valutazione della Commissione, nella speranza che possa arrivare finalmente il via libera per inaugurare il viadotto, indispensabile per il territorio lucano. Se quest’opera è di importanza strategica, è pur vero che l’apertura in sicurezza è prioritaria ed è questo il motivo delle scrupolose indagini dei tecnici ANAS. Terrò informati i cittadini sugli sviluppi della questione”.

Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis dopo il colloquio di stamattina con i tecnici della Direzione generale dell’ANAS.