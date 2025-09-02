Neonato con rara malformazione operato con successo al San Carlo

Nato nell’ospedale di Matera e trasferito d’urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza, un neonato con una rara malformazione congenita è stato sottoposto con successo ad un delicato intervento effettuato per la prima volta da una équipe multidisciplinare dell’Azienda ospedaliera potentina. Un team multidisciplinare composto dagli specialisti delle unità operative di Neonatologia e TIN, Otorinolaringoiatria e Anestesia neonatologica e pediatrica. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo con un comunicato in cui si specifica che “Dopo la nascita, al piccolo paziente era stato riscontrata una atresia coanale bilaterale, malformazione rara e incompatibile con la vita, se non trattata tempestivamente. Il neonato, di quattro giorni di vita, è stato sottoposto a intervento chirurgico di plastica endoscopica dell’atresia bilaterale delle coane nasali.”

“Questo risultato è rappresentativo della visione strategica di questa direzione, che persegue l’eccellenza mediante innovazione tecnologica, altissima professionalità e sinergia multidisciplinare”, ha detto il direttore generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, a cui si è aggiunto l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico che ha evidenziato “un esempio straordinario di come il nostro sistema sanitario regionale sia in grado di affrontare con successo anche le situazioni più complesse”.

Il direttore dell’Otorinolaringoiatria di Potenza, Aurelio D’Ecclesia ha parlato di “un percorso sicuro e un risultato positivo”, mentre la direttrice dell’unità di Neonatologia e Tin, Simona Pesce, ha concluso evidenziando il “fondamentale lavoro di squadra e la capacità di garantire continuità assistenziale”.

