Nell’uovo di Pasqua, c’è l’ora legale…

Nell’uovo di Pasqua un regalo in più. Non sappiamo quanto gradito, considerato che si dormirà un’ora in meno. Infatti, quest’anno il cambio di ora coincide con la Pasqua della Resurrezione e questa notte (tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024) lancette dei nostri orologi, dalle due di notte dovremo spostarli avanti di un’ora. Ricordiamo che trattasi di una convenzione creata per sfruttare meglio la luce del sole durante il periodo estivo, che avviene sempre in un weekend e di notte per minimizzare il disagio ed è finalizzata al risparmio energetico. Durerà sette mesi prima del ritorno dell’ora solare nel prossimo autunno, esattamente la notte dell’ultima domenica di ottobre quando, secondo la convenzione, alle 3 di notte si passerà di nuovo alle 2. Dopo una lunga discussione in cui è stata avanzata la proposta di abolire l’ora legale per passare a un sistema di applicazione perenne dell’ora solare, l’Italia ha stabilito che lascerà ancora in vigore questo sistema, con l’alternanza tra ora legale e solare. I benefici connessi sono stati sempre ritenuti prevalenti e questa scelta prosegue ormai ininterrottamente dalla seconda guerra mondiale. Infatti, l’ora legale, venne adottata nel nostro paese nel 1916, poi con fasi alterne è stata abolita e ripristinata diverse volte, fino alla sua reintroduzione nel secondo dopoguerra.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.