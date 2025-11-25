Nella “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne“, si stanno svolgendo innumerevoli manifestazioni sul tema. Noi scegliamo di farlo spostando il tema sull’ironia, di una donna come Francesca Fornario che alla radio -nel programma Un giorno da pecora, dove ogni giorno c’è il suo acuto sarcastico sguardo sull’attualità- ha parlato oggi, a suo modo: “del divario di genere che è il doppio della media europea“. Ecco le sue pillole al riso amaro:

“Il tasso di occupazione femminile è del 53%, con un divario del 18% rispetto agli uomini. Le donne escono dal mondo del lavoro quando fanno un figlio: lavora poco più di una madre su due. In Italia quando una donna rimane incinta ha tre possibilità: rinunciare al lavoro, rinunciare al bambino, convincere Elon Musk che è lui il padre.

A Sud lavora appena il 35% delle donne con figli piccoli rispetto al 64% del Centro-Nord. Colpa della carenza di posti al nido: al sud Le liste d’attesa sono così lunghe che quando finalmente te lo prendono all’asilo lo sospendono perché fuma in bagno.

Il PNRR doveva creare 300mila nuovi posti al Nido ma il governo li ha dimezzati, introducendo però l’ingresso gratuito per il secondo figlio. Entra gratis ma deve stare in braccio al primo.

Il governo ha la soluzione per le disoccupate siciliane: grazie al ponte sullo stretto andranno a cercare lavoro in Calabria.

In italia le donne guadagnano a fine carriera il 30% in meno degli uomini e, a parità di ore lavorate, una donna lavora il doppio delle ore

È infatti a carico delle donne l’’80% del lavoro domestico e di cura nell’Italia dove solo una donna su due lavora. L’altra si fa il mazzo.

(Eh sì, per quello che certe volte dire “Mio marito è bravo perché a casa mi aiuta ma mai “Mia moglie è brava perché a casa mi aiuta”. Io una volta vorrei sentirne uno che dice mia moglie è brava perché a casa mi aiuta… mia moglie mi avvia anche lavatrici che poi io le stendo io. Certo, non mi separa i bianchi dai colorati perché è pur sempre una donna ma…)

Solo 4 donne su 10 nell’arco della vita osano chiedere un aumento di stipendio. Peggio di noi solo Corea e Giappone, dove l’aumento lo chiede solo una donna su 10 ma guadagna di più delle nostre: Da noi lo stipendio medio lordo delle donne è di 19 mila 800 euro l’anno. Le donne giapponesi per fare le esercitazioni contro il terremoto vengono in Italia.”



