Nell’anno del Giubileo la Madonna della Bruna con l’abito di Michele Miglionico

Il 2025 sarà un anno da ricorda per la Festa della Patrona di Matera Maria Santissima della Bruna, che coincide con il Giubileo. Anno Santo con le nuove corone https://giornalemio.it/cronaca/materani-mano-a-tasca-e-cuore-per-le-corone-alla-madonna-della-bruna/ e con l’abito giubilare… disegnato e realizzato dallo stilista lucano Michele Miglionico, che lo presenterà il 29 novembre, alle 19.30, nella Cattedrale di Matera. E’ un dono alla città, alla festa, legato a una idea e una volontà maturati- da quanto ci ha accennato il presidente dell’Associazione Maria Santissima della Bruna Bruno Caiella – in occasione della mostra dello scorso anno sulle ”Madonne Lucane” a Palazzo Malvinni Malvezzi. E in quella sede, nell’ambito del Premio Moda, concittadini e turisti hanno potuto apprezzare maestria, gusto, creatività del ”maestro” Michele Miglionico. L’abito giubilare sarà senz’altro ”regale” come merita la Protettrice di Matera. Ancora qualche giorno e poi potremo ringraziare l’autore per un regalo che, ne siamo certi, sarà all’altezza delle attese e della sua professionalità.