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Nella notte tra sabato e domenica prossimi, torna l’ora legale.

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

L’ora legale anche per quest’anno sta per arrivare…ed arriverà in anticipo. Infatti, il suo avvento è previsto un giorno prima rispetto allo scorso anno. Un trend che continuerà nei prossimi tre anni, fino al 25 marzo del 2029. Tutto, o quasi, cambierà invece dal 2030, quando ci sarà un reset e si tornerà a spostare gli orologi il 31 marzo.
Quest’anno, dunque, il cambio all’ora legale è previsto per l’ultimo weekend del mese, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando le lancette verranno spostate un’ora avanti. Le 2 diventeranno le 3 …. e in questo cambio si dormirà un ora in meno. Con l’ora legale le giornate si allungheranno e questo contribuirà a ridurre le spese energetiche, con la riduzione dell’illuminazione artificiale a beneficio di quella naturale. Essa rimarrà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre, quando si tornerà all’ora solare e le lancette degli orologi dovranno essere spostate nuovamente un’ora indietro…. recuperando quell’ora di sonno che perderemo sabato notte.

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
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