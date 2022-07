Nella Lotteria della Bruna nessun biglietto della serie HF

Se avete acquistato un biglietto della serie Hf, numerato da 1 a 50, sappiate che non verrà estratto nella serata di venerdi 8 luglio per l’aggiudicazione dei 23 premi in palio: da un’autovettura a una macchina per il caffè. Quel blocchetto, come informa l’Associazione Maria Santissima della Bruna, è andato perso. E senza matrici non si puo’ procedere. Chi ha i biglietti di quella serie può ottenere il rimborso per il prezzo di acquisto di cinque euro. Per gli altri, buona fortuna.

10° Edizione “Lotteria Maria SS. della Bruna”

Comunicato Stampa

Si comunica che è stato smarrito il blocchetto dei biglietti dal n. 01 al n. 50 della serie HF che, di conseguenza, non potrà far parte delle serie dei biglietti che verranno estratti nel corso della serata di Venerdì 8 Luglio 2022, alle ore 20.30 in Piazza San Francesco d’Assisi, per l’assegnazione dei relativi premi.

Pertanto, si invitano tutti gli eventuali possessori dei biglietti della serie HF a voler restituire i biglietti acquistati, precisando che al momento della restituzione sarà rimborsato il prezzo di vendita di € 5.00 per ciascun biglietto restituito.

La restituzione dei predetti biglietti dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 8 Luglio 2022 ore 12.00 presso la sede dell’Associazione Maria SS. della Bruna – via Alessandro Volta n.24 – Matera – contattando i seguenti numeri telefonici: 329/5890319 – 333/3445300.

Ci scusiamo per l’accaduto e confidiamo nella collaborazione della cittadinanza.

Il Presidente

Bruno Caiella