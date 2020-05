Oro, argenti, monete e monili lungo un percorso dove un tempo c’erano massarie jazzi oo vili massarie fino alla misteriosa, non per gli archeologi, grotta dei Pipistrelli di Matera. La, anzi, le leggende su quel sito rupestre dellla gravina di Matera si perdono nella notte dei tempi e, gratta gratta, si tramanda – ma finora senza riscontri- dei tesori legati alla chiesa di San Michele e al passaggio di re Federico Barbarossa di passaggio, da queste parti, lungo un ipotetico itinerario conoscitivo e naturalistico delle gravine. Possibile? La cosa aggiunge curiosità a quanto alimentato in queste settimane dal buon Antonio Serravezza, che ha avuto e sta avendo il merito tra provocazioni e proposte di tirare fuori cose concrete da fare, per riempire di contenuti la ripresa del turismo materano puntando su risorse locali. E chissà che non venga in mente a qualcuno di cimentarsi nella corsa all’oro. Chissà? Un rilevatore di metalli o un colpo di fortuna, dopo le leggende del tesoro del castello Tramontano “collegato” da un ipotetico percorso sotterraneo alla cattedrale. Leggende. Altrove ci fanno soldi e fortune, perchè c’è cultura d’impresa. Da noi tanto digitale. Un business per alcuni, come si vede e si sente in giro, ma che non portano- come ripete un antico adagio- a mettere ”fichi nel panaro” dell’economia locale.



LE PROVOCAZIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Ma questa Grotta dei Pipistrelli quante cose ci ha raccontato tra storia e leggende di fantasia. Siamo d’accordo che già il nome di questa antichissima e famosissima grotta deriva dalle numerose colonie di pipistrelli che vi risiedevano e che esistono tutt’ora.

Sono due le leggende che ci sono state tramandate intorno a questa grotta, perché la capitale europea della cultura 2019 nei suoi percorsi sotterranei e nelle sue magiche atmosfere circolano tante altre leggende.

Ritornando alla nostra Grotta dei Pipistrelli la prima leggenda narra che vi sia un immenso tesoro nascosto e custodito dal diavolo con l’aiuto dei pipistrelli.

La seconda leggenda invece narra che la grotta sottostante era adibita a chiesa cristiana dedicata San Michele dove si pensava che fosse nascosto un favoloso tesoro appartenuto a Re Barbarossa e che, dopo aver distrutto la chiesa, il sovrano avrebbe sepolto la figlia con enormi ricchezze. Negli anni successivi agli scavi del ricercatore materano Domenico Ridola molti pastori, contadini e cittadini vari della zona, spinti dalla curiosità e dalla possibilità di diventare ricchi, cercarono scavando e rivoluzionando l’habitat della grotta per recuperare la fortuna lasciata dal Re, che mai nessuno è riuscito a trovare.

Insomma c’è ancora tanto mistero oltre che storia. Tutto ciò ha creato ed esaltato la fantasia popolare, creato miti e leggende legati anche al diavolo nelle profondità.

Ritornando ai giorni nostri ricordo a tutti che la Grotta dei Pipistrelli o Iirett du Matt’vogghij è lunga 120 metri e ci sono tre diverse vie di accesso alla grotta e che vivono tre diversi tipi di pipistrelli. Attenzione però perché si trova in una parte del costone della Gravina molto ripido e profondo e nell’interno ci sono parecchi cedimenti tra la grotta superiore e quella funeraria sottostante che sono dei veri tranelli nel buio pesto. Non vi avventurate se non in compagnia di esperti e conoscitori veri dei luoghi.

Matera è anche questa: storia e leggende!