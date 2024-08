Nella finale di Corleto Perticara per Miss Italia: Deborah Capece è Miss Basilicata

E’ Deborah Capece, 18enne di Tito, studentessa del liceo linguistico, la Miss Basilicata 2024 che è stata eletta giovedì 22 agosto in Piazza Plebiscito a Corleto Perticara, nell’ambito delle selezioni del concorso nazionale Miss Italia. “Ad incoronarla -si legge in un comunicato- Francesca Bergesio, la bellissima Miss Italia in carica e madrina della serata, assieme al sindaco Mario Montano.” Nella stessa serata “Sono state nominate anche: Irene Mattia, 20enne di Potenza, studentessa di Scienze dell’educazione e della formazione, con il titolo di Miss Framesi; Clara Giuzio, 20enne di Potenza, studentessa di Enogastronomia e turismo, con il titolo di Miss Social per il reel realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Miss Italia racconta l’Italia”. Katia Buchicchio, 17enne di Anzi, studentessa del liceo scientifico, è stata premiata come Miss Mascotte e potrà quindi partecipare di diritto alle finali regionali del prossimo tour. L’organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Corleto Perticara. A condurre la serata è stato Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud. Ospiti la possente voce del tenore Luigi Cutrone e la musica del dj e speaker corletese Carlo Motta. L’hair style delle aspiranti miss è stato curato da Paradiso Maria di Calvello, You Can Parrucchieri di Potenza e Opera Parrucchieri di Grassano per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.