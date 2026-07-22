Nella Costellazione della piazza di Agna c’e un ecomostro di degrado. E’ uno sconcio!

Un cantiere che è lì da anni, in abbandono, e con una situazione di degrado che è diventata insostenibile tra erbacce,rifiuti e fauna stanziale che ”opacizzano” la luminosità di piazza delle Costellazioni, intorno alla quale ci sono abitazioni,negozi e attività varie. Antonio Serravezza, non nuovo a sollevare le questioni del rione Agna, come ha fatto in altro servizio l’associazione comitato di quartiere, non ci sta e denuncia la persistenza di quell’ecomostro, frutto di situazioni e problematiche del passato. Domanda scontata : che si aspetta a intervenire e a sanare, risolvere la questione. Si attende che passi la ”cometa del buon senso e della buona volontà”? Coordinate da satellite in attesa di riscontri in Municipio……



LA DENUNCIA DI SERRAVEZZA

Le Piane, il “mostro” di cemento che soffoca Matera sud. I cittadini: “Anni di proteste, zero risposte”

Nel cuore del quartiere uno scheletro di cemento armato incompiuto da tempo immemore. Degrado, insicurezza e valore delle case in calo. E l’amministrazione tace.

Al centro del quartiere Le Piane, a sud della città di Matera, esiste da anni una ferita aperta. Non è un palazzo, non è un parcheggio, non è un’area verde. È un mostro di cemento armato incompiuto, piantato lì tra due filari di condomini e lasciato a marcire.

Le immagini raccontano più di mille parole: pilastri, solai, recinzioni divelte e reti arancioni messe lì tanto per dire “attenzione”. Intorno, famiglie che vivono, bambini che passano per andare a scuola, anziani che guardano da casa propria un cantiere che non è mai diventato nulla.

I cittadini protestano da tempo. Lo fanno nei comitati, nelle chat di quartiere, con segnalazioni al Comune. Il risultato? Zero. L’incompiuto è rimasto lì, e con lui è arrivato il degrado: erbacce alte, rifiuti, senso di abbandono.

“È una vera vergogna”, dicono i residenti. “Abbiamo comprato casa qui pensando a un quartiere vivibile. Invece ci ritroviamo questo scheletro davanti. Ci toglie luce, aria, e ogni giorno ci ricorda che per le istituzioni Le Piane non contano”.

Il problema non è solo estetico. Questi scheletri diventano ricettacolo di sporcizia, abbassano il valore degli immobili e danno una sensazione di insicurezza. In un quartiere popolare come Le Piane, che ha già le sue difficoltà, è un peso che la comunità non si merita.

Ci chiediamo: di chi è la proprietà? Perché dopo anni il cantiere è ancora aperto? Il Comune di Matera ha un piano di recupero, di esproprio o di demolizione? E soprattutto: quanto ancora i cittadini dovranno convivere con questo “ecomostro” nel cuore del quartiere?

Matera è la città dei Sassi, Capitale Europea della Cultura 2019, simbolo di riscatto. Ma a pochi km dal centro, c’è una Matera che lotta con i problemi di sempre: cemento abbandonato, burocrazia ferma, cittadini stanchi.

Fino a quando?