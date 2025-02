Nella coppola di Angelo da Avigliano, finiscono 75 mila euro ad Affari tuoi

Se lo è tenuto fino alla fine quel pacco 11 toccatogli in sorte ad inizio partita Angelo, il concorrente lucano, di Avigliano, che ha giocato questa sera ad Affari Tuoi, su RaiUno. Ed ha fatto bene. Infatti si è portato a casa, al termine di una partita che sembrava mettersi male ben 75 mila euro. Angelo che ha caratterizzato la sua partecipazione a ben 23 puntate dello show condotto da Stefano De Martino con la simpatia e il suo look country ed indossando sempre una coppola che si girava all’occorrenza all’indietro, questa sera ha “imposto” la coppola a tutti i pacchisti maschi. Nell’occasione era accompagnato dalla mamma Domenica. Nel primo blocco di tiri sono andati via ben due pacchi rossi pesanti: 200 mila e 50 mila euro. Poi dopo una offerta di 29 mila euro rifiutati ha inanellato ben tre pacchi blu. Poi per ben due volte rifiuta offerte da 35 mila euro con pochi danni, solo due pacchi rossi di piccola entità: 15 mila e 10 mila euro. Quindi arriva la prima proposta di “cambio” del pacco che viene rifiutato a fronte di un tiro che gli costa un pacco rosso di 20 mila euro. Quindi una nuova offerta di 38 mila euro, anch’essa rifiutata, ma che gli costa il pacco rosso da 100 mila euro. Ed anche il rifiuto successivo di una offerta di 29 mila euro, gli costa carissimo: il pacco da 300 mila euro, il premio più ambito dai pacchisti. Ma, oramai, tocca andare sino in fondo e a fronte di una offerta di 11 mila euro per gli ultimi due tiri, Angelo sceglie di rifiutare. Ed è una scelta giusta, considerato che riesce a far fuori due pacchi blu, lasciando per lo sprint finale il classico: tutto o niente! Un pacco da 50 euro ed un altro da 75 mila euro. E riesce, infine, a resistere anche all’ultima insidia della proposta di cambio: come abbiamo visto si rivela essere stata la scelta giusta.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.