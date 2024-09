Nel T.Ac.co del Salento il turismo accessibile

Merito di 2HE-Io posso, che continua a lavorare sodo con associazioni, cittadini, per coronare un sogno, poi un progetto e l’eredità dell’ispettore di Polizia di Gaetano Fuso, che il Salento- dalla costa adriatica a quella jonica- sta diventando un luogo per il turismo accessibile. E così il progetto si concretizza con servizi integrati e pacchetti turistici, operativi tutto l’anno. Una opportunità in più per persone disabili di vivere mare, natura, cultura, sport enogastronomia in luoghi diversi. La nota che segue consente di approfondire l’argomento.Passate parola.



T.Ac.Co.

Turismo Accessibile di Comunità

Rendere il Salento una destinazione esemplare per il turismo accessibile

attraverso la proposta di pacchetti facilmente prenotabili da un apposito portale web, che uniscano servizi accessibili per mare, natura, arte, cultura, sport, enogastronomia: è l’obiettivo di T.Ac.Co. – Turismo Accessibile di Comunità, progetto realizzato da 2HE-IO POSSO con associazioni, comuni, università, enti di terzo settore e operatori economico-turistici del territorio,

per la creazione di sistema turistico inclusivo tutto l’anno

Si realizza grazie al Fondo Ministeriale di finanziamento “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” nell’ambito del Progetto “C.Os.T.A.” promosso dalla Regione Puglia

*****

Sviluppare nel Salento un sistema turistico inclusivo, migliorando l’accessibilità per persone con disabilità e creando una rete di servizi integrati, coinvolgendo comuni, università, enti di terzo settore, e operatori economico-turistici. Obiettivo estate 2025: rendere il tacco d’Italia una destinazione esemplare per il turismo accessibile attraverso la proposta di pacchetti turistici, suddivisi per aree geografiche e facilmente prenotabili da un apposito sito in costruzione, che uniscano servizi accessibili per mare, natura, arte, cultura, sport, enogastronomia, ecc.

Ecco in sintesi i contenuti del progetto “T.Ac.Co. – Turismo Accessibile di Comunità”. È realizzato dall’Associazione 2HE-IO POSSO, capofila della rete di soggetti partner di progetto – Il Dado Gira, Naturalia, Swim – Liberi di Nuotare, Portatori Sani di Sorrisi, Anyway Accessalento – con la partecipazione dei Comuni di Caprarica, Melendugno, Porto Cesareo, Calimera, Vernole e Gallipoli. È reso possibile dal Fondo Ministeriale di finanziamento “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” nell’ambito del Progetto “C.Os.T.A.” promosso dalla Regione Puglia.

– 5 PUNTI STRATEGICI DEL SALENTO.

A San Foca di Melendugno, Gallipoli e Porto Cesareo si trovano le tre spiagge IO POSSO che dal 2015 consentono l’accesso al mare a persone con disabilità motorie anche molto gravi (immobilizzati, tetraplegici, pure collegati a macchinari di respirazione assistita) in totale sicurezza e gratuità. Queste tre strutture, assieme a quelle individuate a Sant’Isidoro di Nardò (Dinamiko Beach, con l’associazione Portatori sani di sorrisi) e a Marina di Andrano (Swim – Liberi di Nuotare) rappresenteranno i fulcri attorno a cui verranno costruiti i quattro pacchetti turistici.

– 4 PACCHETTI TURISTICI

Saranno suddivisi in zona ionica nord e sud e zona adriatica nord e sud. Coinvolgeranno 14 strutture ricettive e poi una serie di attività naturalistiche e culturali, enogastronomiche, socio-educative e riabilitative, sportive e di socializzazione, garantendo esperienze diversificate per tutti i visitatori.

FORMAZIONE DEL PERSONALE TURISTICO

Anche la formazione specifica degli operatori turistici locali è parte integrante del progetto, prevista per sensibilizzarli sulla cultura dell’inclusività e per promuovere buone pratiche di accessibilità, rafforzando la figura del Disability Manager. Questo approccio integrato mira non solo a migliorare la qualità dell’offerta turistica, ma anche a destagionalizzare i flussi turistici, offrendo servizi accessibili durante tutto l’anno.

– PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE

Il progetto include un piano di comunicazione e promozione a livello nazionale e internazionale, volto a sensibilizzare e valorizzare il territorio, anche attraverso l’organizzazione di eventi accessibili e l’uso di strumenti multimediali.

Un convegno si è svolto lo scorso 9 settembre presso l’Hotel Le Sirené di Gallipoli: con il titolo “Turismo accessibile in Europa: bisogni ed esperienze”, in presenza e diretta streaming, ha permesso di approfondire vari aspetti del turismo accessibile con importanti e concrete testimonianze di vita e di viaggio italiane ed europee. Un altro evento si è svolto il 12 settembre presso la spiaggia accessibile IO POSSO di Porto Cesareo, con il bilancio delle attività 2024 della struttura e il concerto gratuito del gruppo Julier.

– IMPLEMENTAZIONE DI INFRASTRUTTURE ACCESSIBILI

Gli interventi infrastrutturali includono l’installazione di rampe, percorsi accessibili e ausili per l’ingresso in acqua, nonché il miglioramento di mezzi per tour in barca.

– DESTAGIONALIZZARE L’OFFERTA TURISTICA

Il progetto si concentra sulla creazione di itinerari turistici accessibili che coprano diverse aree tematiche e non soltanto nel periodo estivo. Il Salento è caratterizzato da un clima mite naturalmente vocato al turismo tutto l’anno e per tutti. I pacchetti turistici saranno attivi per tutti i mesi dell’anno, con attività ovviamente diversificate per le diverse necessità di acessibilità.

– PORTALE WEB

La realizzazione di un portale web dedicato consentirà ai turisti di personalizzare i pacchetti turistici, fornendo informazioni dettagliate sull’accessibilità delle strutture e facilitandone la prenotazione tramite sito. La piattaforma offrirà anche un servizio di assistenza dedicata per rispondere alle esigenze specifiche degli utenti.

– TIROCINI FORMATIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Un aspetto chiave del progetto è l’attivazione di tirocini formativi per persone con disabilità, promuovendo la loro inclusione socio-lavorativa all’interno della rete di partner.

T.AC.CO. TRA PRESENTE E FUTURO

Il progetto ha già avviato una serie di attività tra cui l’implementazione di servizi, interventi infrastrutturali e attività di promozione del tema dell’accessibilità. È partito lo scorso agosto e si sviluppa per sei mesi, con un finanziamento complessivo di 217mila e 500 euro, utili alla costruzione della Rete come previsto da progetto entro i primi mesi del 2025.

Info: www.ioposso.eu, mail info@ioposso.eu, cell. 3661810331.

Capofila della rete progetto T.Ac.Co. è l’Associazione 2HE-IO POSSO. I partner sono Il Dado Gira, Naturalia, Swim – Liberi di Nuotare, Portatori Sani di Sorrisi, Anyway Accessalento. I Comuni aderenti alla rete sono Caprarica, Melendugno, Porto Cesareo, Calimera, Vernole e Gallipoli.

ESTATE IO POSSO 2024

Il progetto T.Ac.Co è stato presentato a San Foca la scorsa domenica, con la partecipazione dei vari soggetti aderenti alla rete.

Nell’occasione sono stati, inoltre, presentati i dati della decima stagione delle spiagge IO POSSO, partita dalla struttura di San Foca (Le) il 15 giugno, poi, il 1 luglio con le spiagge di Gallipoli e Porto Cesareo (Le). Anche quest’anno hanno consentito l’accesso attrezzato al mare pure a persone con disabilità motorie gravi (immobilizzati, tetraplegici, pure collegati a macchinari di respirazione assistita), in totale sicurezza e gratuità.

Dettagli nel report a seguire.

OSPITI: AFFLUENZA E PROVENIENZA

La decima estate di IO POSSO ha visto la riapertura delle tre spiagge di San Foca (fondata nel 2015, su spiaggia libera in partnership col Comune di Melendugno), di Gallipoli (aperta nel 2022 in collaborazione con Caroli Hotels) e di Porto Cesareo (aperta nel 2023 su spiaggia libera in collaborazione col Comune di Porto Cesareo).

Complessivamente, nel 2024 le tre spiagge hanno registrato 3443 presenze (+6% rispetto al 2023) e accolto 434 ospiti con disabilità (terzo dato migliore nella storia di IO POSSO). Il 45% sono ospiti nuovi, il 55% ritorna di anno in anno. Il trend evidente è che gli ospiti che si trovano bene e ritornano tendono poi a prenotare vacanze più lunghe, per una durata media che supera gli 8 giorni.

A San Foca gli ospiti sono stati 253, a Gallipoli 87 e a Porto Cesareo 159, conteggiando anche i 41 ospiti che hanno visitato tutte e tre le spiagge. Dal 2015 ad oggi, gli ospiti con disabilità motoria di IO POSSO sono stati ben 1578. Il 40% degli ospiti è salentino, il restante 60% da tutta Italia o dall’estero (5%).

Gli ospiti (da 4 a 94 anni) hanno fatto una media di 22 accessi al giorno a San Foca e 9 accessi al giorno a Gallipoli e 12 a Porto Cesareo (con picchi, nei giorni più pieni, di 37 ospiti a San Foca, 15 a Gallipoli e 21 a Porto Cesareo, rese possibili grazie a meccanismi di turnazione e all’impegno degli operatori).

I SERVIZI

Arrivati in spiaggia, gli ospiti vengono accolti da un team di professionisti (tra cui OSS) e volontari sempre presenti per tutta la giornata, sette giorni su sette, per tutta la stagione pronti ad accompagnarli in mare con speciali ausili; oltre alle postazioni attrezzate gli ospiti trovano bagni con acqua calda, sollevatore e apparecchi elettromedicali di backup per le persone con impianti tracheo e PEG. Il tutto sempre nella gratuità totale per gli ospiti e gli accompagnatori, in quanto è l’associazione 2HE-IO POSSO ad effettuare una continua attività di fundraising su più fronti (istituzioni, privati, 5×1000, bomboniere solidali, ecc.)

Oltre al bagno in mare, le spiagge di IO POSSO sono un luogo di socializzazione, grazie anche a una decina di eventi, musicali e culturali, regalati agli ospiti da numerosi artisti salentini.

L’associazione IO POSSO ha sostenuto i suoi ospiti provenienti da fuori regione anche attraverso il prestito di 35 ausili (sollevatori, letti speciali, sedie doccia,…) che sono stati recapitati presso la struttura ospitante.

PERSONALE

Per portare avanti il nostro lavoro sulle tre strutture, l’associazione ha gestito una squadra di 19 professionisti e 18 volontari adeguatamente selezionati e formati, cui vanno aggiunti, per la sede di San Foca, 20 poliziotti-bagnini assicurati dalla Polizia di Stato.

DATI SANITARI

Il nostro focus sulle disabilità motorie, leggere o gravemente invalidanti, porta in Terrazza una grande diversificazione dei dati sanitari. Circa il 14% degli ospiti ha la SLA, il 27% esiti da traumi. Il 10% dei nostri ospiti ha impianti tracheo. Sono 40 persone che solo con IO POSSO riescono a fare il bagno in mare in sicurezza.

INDOTTO

Abbiamo calcolato che gli ospiti che vengono da fuori provincia hanno effettuato 2125 pernottamenti, generalmente con un nucleo familiare di tre persone. Applicando il parametro di spesa giornaliera di € 175,00 per persona (fonte: ISNART-Federconsumatori) l’indotto generato sul territorio è di € 1.115.625,00.

(*) https://www.isnart.it/wp-content/uploads/2023/10/Comunicato-stampa-Isnart-Enit_11.10.2023.pdf

(**) https://www.federconsumatori.it/estate-2024-aumentano-le-temperature-ma-anche-i-costi-delle-vacanze/

Azzurra De Razza

Addetto Stampa

cell. 3387755897

azzurraderazza@gmail.com