Nel solco del ”Diritto” le cittadine onorarie di Grassano

Da una parte il diritto a una giustizia dai tempi certi e dall’altra quel diritto alla cura, che nel BelPaese e in Basilicata in particolare sono sempre più precari, dopo i ripetuti tagli alla spesa del passato e gli ”accentramenti” gestionali del presente che hanno alimentato la migrazione sanitaria.E’ anche questo il conferimento, voluto dall’ amministrazione comunale di Grassano (Matera), della cittadinanza onoraria alle sorelle Margherita e Alessandra Cassano, rispettivamente Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione;e Oncologa, Professore Associato presso al facoltà di Medicina e Chirurgia “A.Gemelli” dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Un bel segnale di attenzione e un riconoscimento a quante si impegnano per la comunità. Il conferimento di Palazzo Materi nel corso di un consiglio comunale aperto, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, segnala Grassano per l’apertura che ha verso figure, in questo caso donne, che hanno nel loro Dna le ”radici” dell’impegno e della voglia di riscatto, proprie della gente della nostra terra.I lavori sono stati presieduti dal sindaco Filippo Luberto, che ha illustrato le motivazioni del conferimento, legato oltre all’ attività professionale svolta dalle due neo concittadine,anche per il legame affettivo con Grassano. Nel periodo dell’infanzia avevano fatto visita ai nonni materni Giuseppe Materi e Vincenzina Mastroberti. Un motivo in più per tornare a Grassano e, chissà, per smuovere mediocri e opportunisti a darsi da fare per il ”diritto” alla cura e alla giustizia delle nostre genti.