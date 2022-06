“NEL SEGNO DEL PANE”PERCORSO PER IL CONGRESSO EUCARISTICO

Con l’approssimarsi del Congresso Eucaristico Nazionale, in programma a Matera dal 22 al 25 settembre, la cooperativa Oltre l’Arte, che gestisce il circuito urbano delle chiese rupestri di Matera, ha organizzato un percorso culturale e religioso dal titolo “Nel segno del Pane”.

Questa opportunità sarà proposta nei giorni 24 giugno, 8 e 22 luglio, 5 e 19 agosto, con partenza alle ore 19.30, proponendo itinerari che si snoderanno lungo le strade del Sasso Caveoso, alla scoperta di luoghi legati, in passato, all’elemento del grano e alla tradizione del pane.

“La cultura del territorio – spiega Rosangela Maino, presidente della Coop. Oltre l’Arte – parte dal riconoscimento delle proprie radici, anche quelle spirituali. Con questa iniziativa, che si lega in modo naturale al tema del Congresso Eucaristico, vogliamo offrire una narrazione dei “valori” del pane, inteso sia come alimento materiale essenziale per la gente del nostro territorio la cui tradizione si tramanda ed è ancora viva, sia come “cibo spirituale”, fulcro del mistero eucaristico”.

L’iniziativa di Oltre l’Arte è realizzata in collaborazione con l’Ufficio Diocesano della Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport diretto da don Rosario Manco, con la partecipazione di Massimo Cifarelli, titolare dell’omonimo panificio.

LE PROSSIME DATE:

24giugno

8 – 22 luglio

5 – 19 agosto

ore 19.30

Informazioni e prenotazioni:

Oltre l’Arte – Via Lanera, 11 – Matera

tel 366 2230517 (anche whatsapp)

visiteguidate@oltrtelartematera.it